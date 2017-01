La France bat la Pologne (26-25) et rend une copie parfaite dans le groupe A

Cette fois, il a fallu cravacher. Pour son dernier match dans le groupe A de ce championnat du monde, l'équipe de France a souffert ce jeudi avant de s'imposer (26-25) face à la Pologne, avec une fin de rencontre très accrochée. Premiers de sa poule, les Bleus - qui ont largement fait tourner l'effectif, reposant notamment Nikola Karabatic - affronteront l'Islande en huitièmes de finale, samedi à Lille.

Il aura donc fallu attendre le cinquième et dernier match de poule pour voir la France accrochée. Certes volontairement privés de Nikola Karabatic et Valentin Porte, laissés au repos, mais aussi de Michaël Guigou, légèrement touché à la cheville dès le début de la seconde période, les Bleus ont dû attendre les toutes dernières secondes de la rencontre pour valider leur cinquième succès en autant de matches. "Ça a vraiment été un match difficile, a déclaré Thierry Omeyer. On sentait que la Pologne avait envie de faire un bon match contre nous".

Il faut dire que les Polonais, sans doute libérés par l'absence d'enjeu, ont affiché un tout autre visage que celui qu'ils avaient montré depuis le début du tournoi. Surtout en première période. Pendant les trente premières minutes, les Polonais n'ont jamais été à plus de deux buts des Français, bien aidés par la grosse prestation de leur gardien Adam Malcher (10 arrêts, dont 7 en première période) et de leur arrière gauche Tomasz Gębala (5/6 au tir à la pause).

Les remplaçants ont répondu présents

Au point même que la Pologne a un temps mené (7-8) au score, un fait rare en ce qui concerne l'équipe de France depuis le début de tournoi. Mais le local de ce premier tour, Olivier Nyokas (il évolue à Nantes), a multiplié les buts de loin, profitant également des espaces qui lui étaient offerts à l'aile, pour garder les Bleus sur de bons rails. Mais il a fallu l'entrée en jeu à la pause de Guigou pour voir les Français creuser le premier vrai gros écart de la rencontre. En cinq minutes, l'ailier montpelliérain a revitalisé (2 buts et 2 passes) une attaque française jusque-là moribonde et hésitante pour donner aux Bleus un vrai bol d'air frais (18-13) et un sacré spectacle au public nantais.

Sauf que Guigou a donc dû très vite rejoindre le banc, touché à la cheville à la suite d'un contact. "Il a juste pris un coup au niveau de la cheville, rien de bien grave", a vite rassuré Didider Dinart au micro de BeinSports à l'issue du match. Et c'est toute la dynamique française qui s'est brisée. Alors, oui, les Tricolores se sont montrés très solides défensivement lors du premier quart d'heure de la seconde période (4 buts encaissés seulement).

Mais, à force de ne pas savoir se mettre à l'abri, les Bleus ont laissé les Polonais dans le coup et, petit à petit, les joueurs de Talant Dujshebaev sont revenus, grâce à une fin de rencontre très sérieuse (4-1 en leur faveur dans les 8 dernières minutes) et quelques erreurs tricolores. "On a eu pas mal de difficultés sur la remontée de balle mais surtout sur les replis, dont ont bien profité les Polonais avec des attaques rapides, expliquait Thierry Omeyer en fin de match. Mais, dans l'ensemble, on a été solide." Et, finalement, les Polonais n'auront jamais eu la possibilité d'égaliser. Avec ce succès, les Français terminent donc idéalement cette phase de poules et abordent avec le plein de confiance la phase finale. Premier pas dès samedi avec le 8e de finale face à l'Islande.