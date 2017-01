La France qualifiée pour les demi-finales après sa victoire sur la Suède (33-30)

Que ce fut difficile ! Après un début de match maitrisé, les Experts se sont montrés fébriles durant une bonne partie du quart de finale face à des Suédois vaillants. Mais les Bleus s'en sont sortis (33-30) dans le sillage d'un Kentin Mahé au presque parfait (9 buts). Les voilà qualifiés pour les demi-finales où ils affronteront la Slovénie ou le Qatar.

Au terme d'une première période durant laquelle, Thierry Omeyer, pas dans le rythme, a dû laisser sa place à Vincent Gérard, les Français étaient menés 15-16 par des Suédois portés par la réussite de leur gardien Appelgren à 50% d'arrêt sur la première demi-heure. Manquant d'agressivité en défense, les Français se sont exposés aux contre-attaques suédoises et à la réussite de leurs ailiers au tir.

Ludovic Fabregas face à la SuèdeAFP

Vincent Gérard déterminant, Mahé sur un nuage

Dans le camp adverse, les Experts ont manqué d'inspiration et ne sont pas parvenus à trouver des solutions pour se retrouver en position de tir. Nikola Karabatic, très discret en première période, n'a pas eu le rendement attendu pour porter ses coéquipiers vers les demi-finales de leur Mondial. Au retour des vestiaires, les hommes du duo Dinart-Gille sont parvenus à hausser leur niveau de jeu, bien aidés par l'ambiance de folie dans les tribunes de Pierre-Mauroy.

Vincent Gérard, qui aura joué l'intégralité de la seconde période, a permis grâce à ses nombreux arrêts de maintenir les Français dans le match. Mais jamais les coéquipiers de Karabatic ne sont parvenus à creuser un écart conséquent malgré un match sublime de Kentin Mahé. L'ailier gauche de Flensburg a terminé son match avec 9 buts dont 7 sur des jets de 7mètres (100% dans l'exercice !).

De leur côté les Scandinaves ont pu compter sur Gottfridsson, très en jambe, et qui a terminé le match avec 7 buts. A dix minutes du terme, Suédois et Français étaient encore au coude à coude 26-26 avant que le jeune arrière Nedim Remili inscrive deux buts consécutifs permettant aux Bleus de passer devant. L'écart était fait. Dans le money time, les tauliers Narcisse et Karabatic mais surtout Ludovic Fabregas ont permis aux Français de maintenir un écart de 2 ou 3 buts avec les Scandinaves. Et comme un symbole c'est encore Remili qui est venu clore le score d'un tir exceptionnel à neuf mètres (33-30) et sceller le sort d'une rencontre longtemps irrespirable.