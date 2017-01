Les Bleus qualifiés pour les 8es après la victoire de la Russie sur la Pologne

Depuis lundi soir, c'est officiel : la France est en 8es de finale de son Mondial. Et sans jouer. La Russie, victorieuse de la Pologne (24-20), a scellé la qualification tricolore. Deux journées avant la fin du tour préliminaire, les Bleus comptent six points et ne peuvent plus être rejoints ni par la Pologne (0) ni le Japon (0), qui ont perdu leurs trois premiers matches dans le groupe A. Les quatre premières équipes - sur six - accèdent au prochain tour.

Les Polonais ne devaient pas gagner pour permettre à la France d'être qualifiée dès ce lundi. En s'inclinant, ils ont même perdu tout espoir d'aller plus loin dans la compétition, eux qui avaient terminé troisièmes de la précédente édition au Qatar en 2015 et à la quatrième place des Jeux de Rio. Mais la Pologne est arrivée en France sans la quasi-totalité de son équipe-type en raison de blessures mais aussi de la retraite du gardien Slawomir Szmal et des arrières Karol Bielecki et Krzysztof Lijewski.

Objectif première place

Seul l'ailier droit Michal Dazsek figurait parmi les titulaires lors des derniers JO. Avec cet effectif bricolé, l'équipe dirigée par Talant Dujshebaev a fait illusion en début de match (2-0) avant que les Russes ne prennent définitivement l'avantage à l'approche du quart d'heure de jeu. Ils ont fait fructifier leur avance grâce à Kovalev (7 buts) et Atman (5 buts)

Ils retrouveront les Français ce mardi (20h45). L'enjeu pour la France sera de s'imposer pour s'assurer de terminer à la première place du groupe, avant même de disputer son dernier match de poule contre la Pologne jeudi (17h45). Finir premier permettrait aux champions du monde en titre de bénéficier d'un parcours plus dégagé vers les demi-finales.

Cela leur permettrait d'affronter le quatrième du groupe B (Islande, Macédoine ou Tunisie?) et d'éviter très certainement la Slovénie lors des huitièmes de finale. Pour les quarts, ce serait le troisième du groupe C ou le deuxième de la poule D, donc potentiellement la Hongrie, le Bélarus ou la Suède. Avec une deuxième place, les Bleus pourraient en revanche recroiser la route du Danemark, qui les a dépossédés de leur titre olympique en finale à Rio en août, dès les quarts de finale.