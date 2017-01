Les champions olympiques danois et les champions d'Europe allemands prennent déjà la porte

La journée a été rude pour les gorsses équipes. Après la sortie prématurée du Danemark, champion olympique en titre, les champions d'Europa allemands ont à leur tour été sortis. Les handballeurs danois, sacrés pour la première fois champions olympiques en août à Rio, ont été éliminés contre toute attente dès les huitièmes de finale du Mondial 2017 par la Hongrie (25-27), dimanche à Albertville. C'est la première fois depuis 2005 que la sélection scandinave, trois fois finaliste de la compétition (1967, 2011, 2013) mais jamais titrée, s'incline avant les quarts de finale.

Mikkel Hansen et sa troupe faisaient pourtant partie des trois principaux prétendants au titre avec la France, qualifiée samedi, et l'Allemagne, opposée au Qatar plus tard dans la journée. Le trophée mondial est le seul manquant au palmarès de cette grande nation du handball qui, en plus de son titre olympique, a gagné deux fois le Championnat d'Europe (2008, 2012).

Le gardien hongrois a fait la différence

Impeccables lors de la phase de poules, avec cinq victoires en autant de matches, les Danois étaient les grandissimes favoris de ce duel avec la Hongrie, qui avait décroché le dernier billet pour les huitièmes de finale dans son groupe. Mais les Scandinaves n'ont jamais trouvé la bonne carburation, butant souvent sur le gardien magyar Roland Mikler. Malgré les efforts de la star Hansen (8 buts) et de Lasse Svan (6 buts), le Danemark s'est retrouvé mené à la pause (12-13).

Revigoré par le retour de blessure de sa vedette Laszlo Nagy (1 but), la Hongrie a continué de jouer crânement sa chance au retour de vestiaires. Sous l'impulsion d'Ilam Jamali, elle avait quatre longueurs d'avance à l'approche des dix dernières minutes (22-18). Les Danois ont fait pression et sont revenus dans le match grâce à Svan (23-23).

Mais ils n'ont pas réussi à passer devant, Mikler tenant le choc. C'est Gabor Csaszar qui scellait le succès hongrois (27-25) et par la même occasion la première grosse surprise de cette compétition.

L'Allemagne elle aussi sortie

L'Allemagne a également été sortie dès les 8es de finale du championnat du monde par le Qatar (22-20, score final). Avec la défaite des Allemands, ce sont les médaillé de bronze des derniers JO et les champions d'Europe en titre qui disparaissent précocement de la compétition. Les Qataris affronteront la Slovenie pour une place en demie.

Les coéquipiers d'Uwe Gensheimer, l'ailier gauche du Paris SG et inhabituellement muet dimanche, ont balbutié leur handball pendant toute la rencontre, mais ont tout de même mené une grande partie de la rencontre, jusqu'à la 58e minute de jeu. Inefficaces en attaque, ils se sont reposés pendant l'ensemble du match sur leur gardien Andreas Wolff, mais les 19 arrêts du portier de Kiel n'ont pas suffi à éviter le naufrage de la Mannschaft.

A chaque fois que les champions d'Europe ont réussi à se créer un petit avantage (écart maximum de quatre buts), les Qataris ont toujours recollé, emmenés par leur arrière gauche d'origine cubaine, Rafael Capote, enfin retrouvé à son meilleur niveau. Elu meilleur joueur sur le parquet de Bercy avec 9 buts à son compteur, il a été le héros qatari en fin de rencontre, la défense allemande n'arrivant plus à l'arrêter dans les cinq dernières minutes.