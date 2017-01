Michaël Guigou : "C'est grâce à nos ancêtres si le handball est devenu populaire"

Comment expliquez-vous ce début de match compliqué ?

Michaël Guigou : C'est relativement normal quand on passe des matches de phases de poule aux matches couperets. Ceux-là ont beaucoup d'enjeux. Encore plus lors d'un match qui oppose un premier à un quatrième (de poule). La pression est forcément plus sur les épaules des premiers. C'est souvent difficile et ça l'est d'autant plus qu'on joue à domicile. L'Islande est très bien rentrée dans le match. Mais on n'a pas tergiversé, on est bien resté concentré malgré nos échecs et notre entame ratée. On n'a pas été brillant tout le temps mais on a été efficace. Et on a mis surtout beaucoup de cœur.

A titre personnel, vous devez être satisfait d'avoir retrouvé de l'efficacité aux jets de 7 mètres…

M.G. : Oui, surtout qu'en face, il n'y avait pas forcément le gardien le plus prévisible. J'ai eu de la réussite un peu sur les deux penalties. J'ai essayé d'être plus patient, plus joueur et ça a marché donc c'est bien. Après, j'en raterai forcément et j'en marquerai aussi. Il ne faut pas perdre confiance. Il y aura des penalties importants, comme ce soir (samedi), et je vais rester concentré là-dessus.

Michaël Guigou (France) contre l'IslandePanoramic

Quand on est sur le terrain, se rend-on compte du monde et de l'ambiance qu'il y a dans les tribunes ?

M.G. : Bien sûr que j'ai apprécié l'ambiance. Même si, par moment, j'étais bien fatigué. On a pris le temps de savourer avec le public à la fin et c'était exceptionnel. Je suis très fier d'avoir pu disputer un 8e de finale devant 28 000 personnes. Le handball peut être fier. Ce n'est pas seulement grâce à nous. C'est aussi grâce aux bénévoles, aux organisateurs et à nos ancêtres, qui ont été champions du monde en 1995. C'est grâce à eux que, petit à petit, le handball est devenu populaire et qu'on arrive aujourd'hui à faire un Mondial d'une telle ampleur.

Que ressent-on quand on est porté par 28 000 personnes ?

M.G. : On n'a pas envie qu'elles rentrent en étant déçues et sans la qualification pour les quarts de finale. Par moment, ça nous a traversé l'esprit, mais c'est normal. On savait que ça allait être difficile. Et on sait que ça va être de plus en plus en difficile. Ce que je retiens, c'est qu'on a été porté. On a joué dans une ambiance extraordinaire, et dans une telle ambiance, on ne pouvait que gagner

Votre coéquipier à Montpellier, Ludovic Fabregas, a encore fait un super match…

M.G. : C'est ce dont on a besoin. Aujourd'hui, l'équipe de France avancera si les jeunes et les nouveaux amènent leur pierre à l'édifice. Nos titres se sont toujours construits comme ça. Les cadres assurent en général et on a besoin de ces jeunes. Ils doivent avoir plus envie que nous, plus de détermination pour aller chercher leur premier titre. Et je crois que ce soir (samedi), ça s'est vu.

Ludovic Fabregas (France) contre l'IslandePanoramic

Etes-vous encore surpris par le niveau de jeu que Fabregas propose ?

M.G. : Pas du tout. Quand on atteint un certain niveau, il n'y a que les grands matches qui nous font grandir et je crois que c'est que Ludo est en train de vivre, que ça soit à Montpellier ou en équipe de France.

Place aux quarts maintenant. Une préférence entre la Suède ou la Biélorussie qui s'affrontent dimanche ?

M.G. : Tout le monde sait que la Suède est en pleine forme. Depuis le début du Mondial, elle joue très bien et sera très dangereuse. Elle sera favorite de son 8e de finale. Après, ce n'est facile pour personne. Si la Biélorussie a pris la 3e place à la Hongrie (dans le groupe C), cela signifie aussi quelque chose. De ce que j'ai entendu, il y a pas mal de bons jeunes qui sont arrivés dans cette équipe. On va suivre ça tranquillement pendant notre journée de repos.

Vous allez avoir une journée de plus pour récupérer que vos adversaires en quarts. Appréciable ?

M.G : Bien sûr que ça l'est. C'est appréciable de voir que le rythme de la compétition est plus logique pour nos corps et ça permet de s'assurer un beau spectacle derrière.