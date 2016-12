Nikola Karabatic se "sent bien" après son entorse

"Je me sens bien, c'était une petite entorse et au fnal c'était pas très grave", a-t-il déclaré lors d'un point presse à Capbreton où l'équipe de France est en stage jusqu'à vendredi. Le joueur du PSG s'estime en mesure de participer aux deux matchs amicaux de la semaine prochaine face à la Slovénie (le 6 janvier à Toulouse et le 8 à Montpellier). "Je reprends l'entraînement demain donc ça va", a-t-il ajouté.

"Pour être en forme, j'essaie de faire attention au moindre détail, à l'alimentation, aux soins, à la moindre heure de récupération", a-t-il confié alors que l'année 2016 a été lourde pour les handballeurs entre les championnats d'Europe, les Jeux olympiques et leur saison avec leur club. La France, championne du monde en titre, entame le Mondial le 11 janvier face au Brésil.