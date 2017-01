Pour les Bleus, c'est l'heure de la répétition générale

Le grand défi approche... A moins d'une semaine du coup d'envoi du Mondial organisé sur leur sol, les handballeurs français effectueront les derniers réglages lors de deux matches amicaux contre la Slovénie, vendredi (19h30) à Toulouse et dimanche (17h00) à Montpellier.

Croiser la sélection balkanique, quart-de-finaliste des derniers JO et qualifiée pour le Mondial, doit permettre aux Bleus de se jauger et de se présenter dans les meilleures conditions lors du 25e Championnat du monde, qui débute mercredi à Bercy (AccorHotels Arena) contre le Brésil. Le titre mondial est le dernier encore en possession des "Experts", détrônés sur leur continent il y a un an (5e) puis lors des Jeux de Rio en août (2e). L'heure est donc à la reconquête pour Nikola Karabatic et sa bande qui espèrent marcher sur les traces des "Costauds", sacrés champions du monde en 2001 à domicile.

Les confrontations avec la Slovénie doivent servir de rampe de lancement. "C'est un adversaire de qualité. On voulait un match de haut niveau pour préparer du mieux possible la rencontre très importante face au Brésil qui donnera le véritable tempo de la compétition", explique Didier Dinart qui fait équipe avec Guillaume Gille à la tête de l'équipe de France, après la distance prise par Claude Onesta, devenu manager général.

Retrouvailles en huitièmes ?

"Claude est bien évidemment un interlocuteur privilégié et peut nous donner son avis mais à la sortie ceux qui devront mener cette équipe, c'est nous (Dinart et Gille, ndlr)", rappelle l'ancien défenseur des Bleus qui annoncera mardi, avec son binôme, les noms des 16 joueurs retenus pour le Mondial parmi les 21 ayant entamé la préparation le 26 décembre à Capbreton. Alors que la sélection est déjà bâtie à 75%, Guillaume Gille souligne la nécessité "d'affiner certains réglages" et de "valider certaines options".

Ces matches amicaux représentent donc les dernières occasions de s'illustrer pour certains joueurs. Il reste encore des incertitudes, notamment au poste d'arrière gauche où la blessure de Mathieu Grébille a laissé un vide. William Accambray espère saisir sa chance. Les jeunes gauchers Nedim Remili (21 ans) et Dika Mem (19 ans) bataillent eux pour une place à droite où l'absence de Xavier Barachet a ouvert le champ des possibles.

Dans le sud de la France, l'inépuisable Daniel Narcisse, l'un des deux derniers rescapés de l'épopée de 2001 avec Thierry Omeyer, devrait lui honorer sa 300e sélection (298 actuellement). Nikola Karabatic compte bien montrer que l'entorse "bénigne" (cheville) subie le 22 décembre en Championnat de France, est loin derrière lui.

La Slovénie, que les Bleus pourraient croiser lors des huitièmes de finale, se présentera quant à elle renouvelée en raison de la blessure du demi-centre Dean Bombac (côtes) et pour préparer l'avenir (Skof et Zorman non retenus, retraite de Gajic,). Les Français devront maîtriser la base arrière adverse, en particulier les "artificiers montpelliérains" Vid Kavticnik et Jure Dolenec.