Programme, équipes, lieux : tout ce qu'il faut savoir sur le championnat du monde de handball

Quand ?

La compétition se déroule du 11 au 29 janvier. Le mercredi 11 verra le match d'ouverture entre la France et le Brésil, juste après un show d'ouverture. La phase finale débutera le samedi 21 janvier avec les 8es de finale, qui se dérouleront jusqu'au lendemain, dimanche 22. Les quarts de finale auront lieu le 24 janvier, les demi-finales les 26 et 27 janvier et la finale le dimanche 29 janvier.

Où ?

La compétition se déroule dans huit salles différentes. Le match d'ouverture France / Brésil aura lieu à l'Accorhotels Arena à Paris. L'ex POPB accueillera également tous les matches du Groupe D, deux huitièmes de finale, un quart de finale, les deux demi-finales, la finale pour la troisième place et la finale. Les autres phases de groupe se dérouleront aux Arènes de Metz (Groupe B), à la Kindarena de Rouen (Groupe C) et au Hall XXL du Parc des expositions de Nantes, où jouera le groupe A de l'équipe de France.

Daniel Narcisse avec le PSG contre Nantes à la Hall XXL du Parc des expositions de NantesPanoramic

Le Stade Pierre-Mauroy de Lille accueillera deux 8es de finale dont celui des Experts s'ils se qualifient, puis le quart de finale des Experts en cas de qualification. La Halle Olympique d'Albertville et l'Arena de Montpellier seront aussi le théâtre de deux huitièmes et un quart. Enfin, la Coupe du Président regroupant les équipes éliminées en poules se jouera à la Brest Arena du 27 au 29 janvier.

Le système de la compétition

La phase de poules regroupera les 24 équipes en quatre groupes de six équipes jusqu'au 20 janvier. Chaque équipe se rencontre et les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la suite de la compétition. Les équipes issues des poules A et B croiseront ainsi entre elles (1er contre 4e, 2e contre 3e…), tout comme les formations sorties des poules C et D.

Le calendrier des Bleus

Mercredi 11 janvier : France – Brésil (20h45 à l'Accorhotels Arena de Paris)

Vendredi 13 janvier : Japon – France (17h45 au Hall XXL du Parc des Expositions de Nantes)

Dimanche 15 janvier : France – Norvège (17h45 au Hall XXL du Parc des Expositions de Nantes)

Mardi 17 janvier : Russie – France (20h45 au Hall XXL du Parc des Expositions de Nantes)

Jeudi 19 janvier : France – Pologne (17h45 au Hall XXL du Parc des Expositions de Nantes)

Samedi 21 janvier : 8e de finale si qualifié (18h00 au Stade Pierre-Mauroy de Lille)

Mardi 24 janvier : Quart de finale si qualifié (19h00 au Stade Pierre-Mauroy de Lille)

Jeudi 26 ou Vendredi 27 janvier : Demi-finale si qualifié (20h45 à l'Accorhotels Arena de Paris)

Dimanche 29 janvier : Finale si qualifié (17h30 à l'Accorhotels Arena de Paris)

Les participants

Groupe A

France

Brésil

Japon

Norvège

Pologne

Russie

Groupe B

Angola

Espagne

Islande

Macédoine

Slovénie

Tunisie

Groupe C

Allemagne

Arabie Saoudite

Biélorussie

Chili

Croatie

Hongrie

Groupe D

Argentine

Bahreïn

Danemark

Egypte

Qatar

Suède

Les favoris

Champions du monde en titre, les Experts sont unanimement désignés comme les grands favoris de ce Mondial. Disputée sur le sol français, cette compétition doit aussi être celle d'un nouveau chapitre pour l'équipe de France. Désormais dirigée par le duo Didier Dinart – Guillaume Gille, elle voudra rattraper "l'affront" des Jeux de Rio, battue par le Danemark en finale. Les Danois seront aussi parmi les principaux prétendants au titre, tout comme l'Allemagne (médaillée de bronze à Rio et championne d’Europe en titre) ou la Pologne.

Mikkel Hansen lors de la demi-finale Danemark - PologneAFP

A surveiller également le Qatar, vice-champion du monde en 2015, mais moins en vue lors des JO ou encore la Slovénie, accrocheuse contre les Bleus lors du premier match de préparation avant le Mondial et l'Espagne, souvent là dans les grands rendez-vous.

Le palmarès

1995 : France

1997 : Russie

1999 : Suède

2001 : France

2003 : Croatie

2005 : Espagne

2007 : Allemagne

2009 : France

2011 : France

2013 : Espagne

2015 : France

Comment suivre la compétition ?

Notre journaliste François-Xavier Rallet sera au plus près de l'équipe de France durant la compétition et vous fera vivre le Mondial des Experts à leurs côtés tout au long des deux semaines et demi du tournoi. Tous les matches des Bleus seront commentés sur notre site également.