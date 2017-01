PSG, star à 21 ans, Euro 2016 : voici le phénomène norvégien Sander Sagosen

Qui est-il ?

Si le handball actuel appartient à Nikola Karabatic, Sander Sagosen s'avance à grand pas comme le handballeur de demain pour beaucoup d'observateurs. A 21 ans, le jeune joueur d'Aalborg, au Danemark, est l'étoile montante du handball norvégien. Une star en devenir qui ne cesse de progresser depuis ses débuts à Charlottenlund en 2012. Sélectionné pour la première fois à 18 ans en novembre 2013 par Robert Hedin, il était du voyage à l'Euro 2014 chez le voisin danois.

Son style de jeu ?

Bien proportionné, le colosse d'1,92m aux pieds agiles sait absolument tout faire balle en main. Attaquant né, personnification de la polyvalence, il jouit d'une intelligence de jeu et d'une palette technique rares à cet âge. Arrière gauche de formation, il peut se muer en demi-centre et se mettre au service de ses coéquipiers. Capable d'exploits personnels, doté d'un impressionnant sens de l'élimination en un contre un et extrêmement solide à l'impact, Sagosen sait absolument tout faire.

Enfin presque. Seul petit bémol dans sa panoplie : une défense parfois timide. Contre la Russie ce samedi, en première période, il sortait (quasiment) après chaque attaque norvégienne. Lors de la seconde, son coach Christian Berge lui a demandé un peu plus d'efforts défensifs. Mais ce n'est assurément pas son point fort.

Elu meilleur arrière gauche du dernier Euro

Lors du dernier Championnat d'Europe, la Norvège s'est offert le luxe de mettre fin au parcours de l'équipe de France avant même le dernier carré. Qui a oublié ? Eliminé d'un rien en demi-finale (33-34 après prolongation) puis battu lors de la petite finale, le pays nordique avait pu s'appuyer sur un Sagosen inspiré. Elu logiquement meilleur arrière gauche de la compétition, il avait devancé, excusez du peu, des joueurs comme Nikola Karabatic ou encore Domagoj Duvnjak, le Croate de Kiel.

Futur joueur du PSG

Couvée en club au Danemark, la pépite évoluera en France la saison prochaine. Courtisé par de nombreuses grosses écuries européennes, le Norvégien a choisi le PSG qu'il rejoindra dans six mois. "Un rêve devenu réalité", selon l'intéressé. "J'aime vraiment la France et c'est le pays dans lequel je vais vivre dans les prochaines années, donc je suis heureux que ce Championnat du monde se déroule ici", a confié l'intéressé sur le site officiel du Mondial. Abonnés de Coubertin, avec Nikola Karabatic, Uwe Gensheimer, Thierry Omeyer, Mikkel Hansen, Luc Abalo, préparez-vous à vivre, toutes les deux semaines, un HandStar Game à domicile. Chanceux…

L'avis de Michaël Guigou sur Sander Sagosen et la Norvège :

"C'est un très bon joueur, une très bonne recrue pour Paris. Excellent demi-centre, très bon meneur et très bon buteur, il peut jouer aussi arrière gauche. Il est jeune mais ne refuse pas le combat. Il est effectivement peut-être un peu plus faible en défense. Mais il fait partie des joueurs qu'on va devoir bien maîtriser. Il nous avait fait mal l'année dernière à l'Euro. Mais il n'avait pas été le seul : Lie Hansen, les arrières droits, leur gardien, Ole Erevik, qui joue à Aix et qui n'est pas totalement remis de sa blessure à l'œil. C'est une équipe complète. J'espère qu'on les fera déjouer dimanche."