Quand le combat est inévitable, Karabatic frappe le premier

Il faut être impétueux ou complètement fou pour oser demander à Nikola Karabatic si le Mondial a réellement débuté avec ce succès sur la Norvège dimanche soir. Il risquerait de vous renvoyer tout droit d'où vous venez. "Notre épreuve a commencé contre le Brésil mercredi dernier. Si vous avez bien suivi, les Brésiliens ont battu les Polonais, que les Norvégiens ont eu du mal à dominer, a rappelé le double champion olympique quelques minutes après le convaincant succès tricolore contre le pays nordique (31-28). Cela montre la valeur des équipes de cette poule et ce n'est pas parce que nous avons fait un très bon début de championnat avec deux premiers gros matches que c'était de mauvais adversaires. Au contraire." Dont acte.

Face à la Norvège, les Bleus n'avaient qu'un but : se rapprocher de la première place du groupe A. Pour voir plus loin avec sérénité, et encore. "Remporter cette poule devrait nous permettre de bénéficier d'un parcours un poil plus facile par la suite même si on voit que, dans tous les autres groupes, c'est extrêmement serré et indécis", relève l'arrière gauche du PSG. Il ajoute : "A la maison, il ne fallait surtout pas perdre face à la Norvège. C'était un vrai combat. Même si beaucoup de choses peuvent encore changer, c'était presque une finale de groupe, donc c'est bien : la journée a été parfaite."

Nikola Karabatic lors de France - Norvège au 1er tour du Mondial 2017AFP

Affecté par le départ de Luka

Ce dimanche, dans un Hall XXL prêt à exploser à chaque but tricolore, Karabatic a fait fort. Très fort. Cinq réalisations qu'il a saupoudrées de onze passes décisives et d'une interception. Et surtout un impact permanent sur le jeu tricolore. Rien que ça. Assurément la prestation la plus aboutie de son Mondial 2017. Déjà tourné vers la Russie, mardi, le natif de Nis, actuel 2e meilleur passeur (15 pour 11 buts) derrière le Croate Duvjnak (16) et le Norvégien Sagosen (16), a encore faim de titres.

La réussite finale de l'équipe de France est-elle indissociable de la trajectoire de son leader ? Peut-être pas. Mais les Bleus sont évidemment hors de portée de la concurrence quand le meilleur joueur du monde 2007 et 2014 évolue à ce niveau-là.

Si le physique va, quid de son moral ? Au lendemain de l'annonce du forfait définitif de son frère Luka, l'aîné des Karabatic a donc parfaitement enchaîné. Pour autant, l'homme camus n'a pas affiché toute sa bonhomie. De source proche du joueur du PSG, et même s'il espère ne rien faire transparaître, "Niko" a été touché par le sort subi par son cadet, rentré prématurément à Paris se faire examiner de plus près par le staff médical du PSG. Qui ne le serait pas ?

