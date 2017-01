"Si Onesta a quelque chose à dire, il vous chope, ne vous inquiétez pas"

A Paris, pour l’ouverture du Mondial contre le Brésil, Claude Onesta a pris place en tribune de presse, flanqué de Joël Delplanque, le président de la fédé, et Philippe Bana, le DTN du handball tricolore. A Nantes, c’est au premier rang, aux côtés d’Alain Quintallet, le futur ex-préparateur physique des Bleus, qu’il assiste, depuis vendredi, aux rencontres de la France. Les temps changent.

Certains hommes restent et prennent du galon, d’autres s’effacent. Le Toulousain, aujourd’hui manager général, fait partie de ceux-là. Quoique. "Cette évolution au sein de l’organigramme ne change rien pour nous, joueurs, confie Ludovic Fabregas. Claude, il encadre, il regarde si tout se passe bien dans le groupe." Cédric Sorhaindo valide les propos de son "petit frère" : "Si Claude me manque ? Mais on le voit au quotidien. Dans les vestiaires. Il nous accompagne. Et puis, vous savez, si Claude a quelque chose à dire, ne vous inquiétez pas, il vous chope et vous glisse quelques mots." Onesta "doit sûrement échanger avec les coaches, imagine Fabregas, mais ça, on ne le voit pas forcément."

Dinart N.1, Gino l’adjoint

Alors que Jérôme Fernandez a longtemps figuré en tête de liste pour lui succéder, Onesta a finalement confié sa descendance à Didier Dinart depuis 2013. Pour Sorhaindo, le successeur de Daniel Costantini "a pris de la hauteur et est aujourd’hui dans le domaine qu’il estime être le meilleur pour lui." Le résumé est parfait. Depuis quatre compétitions, c’est donc l’ancien roc de la défense tricolore qui possède les clés du camion. Pour autant, depuis le 28 septembre dernier, le disciple sanguin de Talant Dujshebaev n’est plus seul. Guillaume Gille, personnage "plus mesuré", a débarqué. Les deux hommes collaborent. Et lorsqu’un point presse est organisé, aucun des deux ne prend plus la parole que l’autre. Mais, quoi qu’on en dise, la hiérarchie est claire : Dinart est le numéro 1 et "Gino" son adjoint.

Didier Dinart durant Japon - France du Mondial 2017AFP

"Ce n'est pas important ça, juge Michaël Guigou. Dans mon esprit, les deux peuvent nous servir." L’ailier va plus loin : "La nouvelle doublette me plaît bien. Une belle complicité s'est installée. Et puis, il y a une proximité avec nous car ils nous connaissent bien. C’est un gain de temps. On peut travailler intelligemment. Moi, en tout cas, j'en suis satisfait." Pour Fabregas, "il y a forcément une différence entre les deux coaches car l’un est là depuis plus longtemps que l’autre. Didier a plus d’expérience, s’occupe surtout de la tactique et de la défense alors que Guillaume est plus dans le comportement. Moi, les deux m’apportent."

Laissez-moi vivre ma compétition

Si en match, Dinart est le plus exubérant des deux, Gille ne se lève que très rarement mais prodigue quelques conseils. Et à l’entraînement ? "Il y a Didier qui se met sur un côté et "Gino" derrière, explique Sorhaindo. Quand je n’ai pas compris un exercice ou que je demande des explications sur un système, je fais appel à Guillaume." Et pourquoi pas au coach principal ? "Parce qu’il a 17 joueurs, la défense et l’attaque à gérer", coupe le pivot antillais. "

De loin, Onesta, si divertissant en zone mixte dans le passé, assiste à tout ça, le sentiment du devoir accompli. Ses successeurs auront-ils la chance de connaître la même réussite que lui ? Les premiers comptes seront faits le 29 janvier prochain. D’ailleurs, Gille, qui prend ses marques peu à peu, ne demande que ça pour l’instant : "On laissera les gens juger. Avant de faire le bilan de ce que j’apporte ou de ce que j’ai envie d’apporter, laissez-moi vivre ma compétition. On en reparlera après."