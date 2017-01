Torgovanov, ce "Robocop qui ne fera pas un joli vieux"

Trois vieilles connaissances prendront place sur leur banc respectif ce mardi soir à Nantes. D’un côté, les deux coaches tricolores, Didier Dinart et Guillaume Gille. De l’autre, Dimitri Torgovanov, légende du handball russe et coach de l’équipe nationale. Joueur emblématique, l’ancien pivot de Saint-Petersbourg retrouve pour la première fois ses deux anciens adversaires. Pour leur plus grand bonheur.

"Torgovanov, c’est simple : c’était tout simplement infernal de défendre sur lui, se rappelle Dinart. Honnêtement, je crois que, durant toute ma carrière, c’est lui qui m’a posé le plus de problèmes." Double champion du monde (1993 et 1997) mais également champion d’Europe (1996) et champion olympique (2000), Torgovanov a marqué l’histoire du handball russe dans les années 1990.

Dans l’ombre du handball international, mais…

Le grand chauve a également passé deux saisons aux côtés de Guillaume Gille. L’entraîneur-adjoint estime, lui aussi, ce "vrai bonhomme jovial, un super mec au physique atypique et attachant qui aime la vie et les gens". Gille a toujours apprécié "ce combattant, ce dur au mal fracassé de partout, qui boitait et jouait avec une genouillère. Un vrai Robocop qui en porte encore aujourd’hui les stigmates et qui n’a jamais triché. C’est sûr qu’il ne fera pas un joli vieux."

A la tête d'une Russie qui se reconstruit, Torgovanov a pour objectif de redorer le blason de cette nation qui ne joue plus les premiers rôles (19e du Mondial 2015, 12e de l'Euro 2016 et absente aux JO de Rio) aujourd’hui. "C’est vrai que la Russie évolue dans l’ombre du handball international depuis quelques temps mais je trouve qu’il y a dans cette équipe un vrai renouveau que Dimitri peut insuffler", prévient "Gino". Pour retrouver, un peu, de cette grandeur passée...