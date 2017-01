Valentin Porte : "Je fais aussi des erreurs, mais je n'aime pas qu'on se fiche de moi"

Satisfait après cette troisième victoire en trois matches ?

Valentin Porte : Il y avait de tout dans ce match : le niveau de l'adversaire, le défi physique, la tension qu'il fallait. C'était un vrai beau match de handball de championnat du monde. Ça va nous servir car la compétition commençait vraiment aujourd'hui. Maintenant, on voit qu'on est prêt, car on a su élever notre niveau de jeu. J'attends maintenant le prochain match avec impatience.

On vous a vu très en tendu après vos deux expulsions pour deux minutes...

V.P. : En fin de match, je suis juste en colère contre les arbitres. Faire des erreurs, ça arrive. J'en fais toujours et je sais faire mon mea culpa. Mais qu'on se fiche de moi, ça m'énerve un petit peu.

Comment ça ?

V.P. : Je discute gentiment avec l'arbitre en lui disant : 'Regarde le pivot qui fait une faute. Je ne suis pas fautif à 100% sur la faute.' Il me répondu : 'Oui, oui.' Et derrière, il me met deux minutes. Ça m'agace un petit peu.

Les arbitres n'étaient donc pas au niveau selon vous ?

V.P. : Je ne veux pas dire du mal des arbitres mais on connait le niveau d'un match opposant la France à la Norvège. On sait que ça peut "tirer très fort" et on nous met deux arbitres comme ça, avec tout le respect que je leur dois, qui ne sont pas expérimentés et ça, ça gâche un peu la fête. Que ça soit d'un côté comme de l'autre, ils ont fait de grosses erreurs. Maintenant, on s'en fiche, on a gagné, c'est le principal. Je me calmerai tranquillement ce soir à l'hôtel.

On a vu Cédric Sorhaindo vous prendre par le cou et vous sortir du terrain. Que vous a-t-il dit dans le creux de l'oreille ?

V.P. : Cédric, il m'agace. A chaque fois que je m'énerve, il est toujours là pour m'attraper donc je ne peux pas vraiment m'énerver. Il est costaud donc voilà (rires). Plus sérieusement, il joue le rôle de grand frère expérimenté. Il m'a dit de me calmer pour ne pas qu'on me catalogue comme un joueur impulsif et nerveux que je peux être. C'est le rôle d'un coéquipier qui a de l'expérience donc je le remercie. Mais je me serai quand même calmé.

Cette impulsivité, c'est une force ou une faiblesse selon vous ?

V.P. : C'est plus une faiblesse car ça me dessert. Je suis quelqu'un de calme à la base mais j'ai tendance à parfois à sombrer du côté obscur de la force. Quand je m'énerve comme ça, je sors un peu de mes gonds. J'essaye de canaliser tout ça. Parfois, je ne me retiens. Je n'en suis pas fier, ce n'est pas un exemple à donner, mais là, j'étais vraiment énervé car les arbitres me l'ont fait deux fois sur la même action. Je m'en veux surtout à moi mais j'en veux aussi à l'arbitre. Un peu...