Coupe de France : Nantes est bien le digne dauphin du PSG

C'est le deuxième trophée après la Coupe de la Ligue 2015 pour ce jeune club, dans l'élite seulement depuis 2008, qui vient de réussir la saison la plus aboutie de son histoire. Deuxième en championnat derrière le PSG, sacré pour la troisième année consécutive, il a également atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour sa première participation, où le club de la capitale l'a stoppé.

L'équipe dirigée par Thierry Anti a atteint par ailleurs la finale des deux autres compétitions domestiques, le Trophée des champions et la Coupe de la Ligue, vaincue - encore - par l'armada parisienne. Mais cette fois-ci, Nikola Karabatic, Thierry Omeyer, Daniel Narcisse et consorts, éliminés dès les huitièmes de finale par Montpellier, n'étaient pas là pour faire des misères aux Nantais.

Siffert sort le grand jeu

Encore fallait-il faire chuter l'ogre montpelliérain qui, s'il a perdu du terrain depuis la création du PSG handball en 2012, reste le club le plus titré de France avec 40 trophées. Le MHB n'avait d'ailleurs perdu qu'une seule de ses 14 précédentes finales en Coupe de France, en 1998 face à Toulouse dirigé alors par Claude Onesta. Même diminué par les absences des internationaux français Vincent Gérard, Michaël Guigou et Mathieu Grébille, blessé en cours de match, le MHB avait réussi à s'imposer le 18 mai à la Trocardière (33-30) en Championnat, provoquant alors le sacre du PSG. Toujours diminué par ses absences de poids, le MHB a néanmoins tenu le choc dans une première période équilibrée, mais d'un rythme effréné (19-18 pour Nantes). Les Nantais ont accéléré dès le retour des vestiaires grâce à un 3-0 (23-19).

Le gardien Arnaud Siffert a alors sorti le grand jeu face à son ancien club : une parade spectaculaire d'abord sur un tir à bout portant de Valentin Porte à l'approche du dernier quart d'heure (27-23), suivie de deux autres duels gagnés devant l'ailier tunisien Aymen Toumi. Nantes avait fait gonfler le score (31-25) et la Coupe lui tendait désormais les bras. La fin de match tournait à la correction après le 7e but du demi-centre Nicolas Claire (33-27) qui marquait malgré une faute de Ludovic Fabregas, synonyme de disqualification. Sans son pivot, Montpellier souffrait et le score montait encore (36-27). Plus rien ne pouvait arrêter Nantes.

Les Messines imitent les Nantais

Plus tôt, les Messines se sont offert une huitième coupe en battant Issy-Paris (33-29) grâce notamment à 9 buts de la pivot serbe Sladjana Pop-Lazic, meilleure marqueuse de la partie. C'est le 36e trophée du club féminin le plus titré de France qui compte aussi 20 sacres en championnat et huit Coupe de la Ligue, une épreuve qui a disparu cette saison chez les filles. Les Messines visent maintenant le doublé coupe-championnat. Elles affronteront Brest en finale de la Ligue féminine, le 31 mai en Bretagne et le 3 juin à domicile.