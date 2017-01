France - Suède (33-30) - Remili : "Si on est là, ce n'est pas pour faire de la figuration"

Vous allez rapidement devenir l'homme des secondes périodes…

Nedim Remili: (Rires) C'est vrai que ça s'est bien passé pour moi aujourd'hui. Donc je suis content. Il y a la qualification au bout. C'est ce qui prime sur tout.

Qu'est-ce qui a permis à l'équipe de France de ne pas lâcher prise contre la Suède ?

N.R : On a bien défendu, au bon moment, notamment dans le "money time" où nos cadres ont su prendre le relais. Les ballons qu'il fallait mettre en fin de partie, on ne les a pas loupés. On avait vraiment à coeur d'être costauds. Maintenant, on est content de ce résultat et on va vite se concentrer sur les demi-finales car ça va arriver très vite (NDLR : jeudi, 20h45).

Étiez-vous inquiets à la mi-temps (16-15 pour la Suède) ?

N.R. : On était déçu de notre première période, où on a eu quelques échecs immanquables en attaque, mais on n'était pas inquiets. Après, on n'était pas sereins non plus. Ça serait un peu hautain de dire ça, mais on était confiants pour la seconde période. Et puis, avec les cadres qui nous remotivent à chaque fois, il n'y a pas de raison qu'on lâche prise...

Remili lors de France-SuedeAFP

Vous semblez avoir tiré les leçons de l'entame ratée face à l'Islande, en huitièmes…

N.R. : On savait qu'on ne pouvait pas faire le même début de match, et c'est ce qu'on a fait. Mais il y a trois jours, on arrivait dans l'inconnu, il faisait froid dans la salle, on ne savait pas à quoi s'attendre. Aujourd'hui, il faisait plus chaud et la pression était positive. Le public a mis une ambiance encore énorme, il nous a électrisé pendant toute la rencontre.

Vous et Ludovic Fabregas semblez prendre de plus en place dans cette équipe…

N.R. : On est jeunes, mais on est des joueurs avant tout ! On sait qu'il ne faut pas laisser nos cadres se fatiguer et tout faire pendant soixante minutes. Ils ont besoin de nous. Si on est là, ce n'est pas pour faire de la figuration. Ce soir (mardi), ça a payé donc c'est parfait.