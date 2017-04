Marketing et communication : Onesta tient son nouveau rôle chez les Bleus

Le nouveau rôle de Claude Onesta auprès de l'équipe de France, centré sur le marketing et à la communication, a été validé par la Fédération française de handball, confirmant ainsi le retrait de l'ancien sélectionneur du domaine sportif, a déclaré samedi la FFHB dans un communiqué.

Onesta, 60 ans, avait laissé les rênes des Experts à Didier Dinart et à Guillaume Gille pour le Mondial 2017 tout en conservant la possibilité de les reprendre si l'expérience tournait mal. Les Bleus ayant terminé avec la médaille d'or autour du cou, l'évolution de son rôle a été validée par le bureau directeur de la Fédération et par son président Joël Delplanque.

Claude Onesta - Handball France JO Rio 2016Panoramic

Le Toulousain "aura la charge d'optimiser tous les aspects économiques liés au rayonnement de l'équipe de France masculine. Il managera le périmètre marketing, communication, évènementiel et logistique relatif à l'équipe de France et aux internationaux français", indique le communiqué de la FFHB. Onesta a été le sélectionneur de l'équipe de France de 2001 à 2016. Sous sa houlette, les Bleus ont gagné deux fois les jeux Olympiques, trois fois le Mondial et trois fois l'Euro.