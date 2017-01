La France débute sa préparation par un succès étriqué sur la Slovénie (29-27)

Cela a été dur mais la victoire est là. Bousculée par une solide Slovénie, emmenée par une base arrière efficace, l'équipe de France s'est imposée (29-27) pour son premier match de préparation, au Palais des sports de Toulouse. La formation de Bertrand Gille et Didier Dinart peut dire merci à sa défense et au duo Nikola Karabic-Kentin Mahé, auteur de 19 des 29 buts tricolores. Si tout n'a pas été parfait, les Bleus auront l'occasion de se perfectionner dimanche à Montpellier, face à cette même Slovénie.

Et il le faudra pour ne pas se faire de frayeur mercredi prochain lors du match d'ouverture du Mondial, face au Brésil. Car la prestation des "Experts" était bien loin de ce à quoi ils nous habituent. Surtout en attaque où les Français se sont montrés bien trop statiques, avec des transmissions trop lentes et trop longtemps imprécises. "C'est clair qu'aujourd'hui, on gagne surtout sur notre défense, avoue le co-sélectionneur Guillaume Gille. On a été en grande difficulté en attaque et bien trop hésitants dans les transmissions. On doit faire mieux". Un constat partagé par l'autre sélectionneur tricolore, Didier Dinart.

" Notre prestation offensive est vraiment mitigée. On va devoir monter au régime mais on a deux jours pour analyser tout ça. "

Mahé inédit sauveur, Omeyer et Karabatic habituels tauliers

Et nul doute que certains seront un peu plus épargnés. Au premier rang d'entre eux, on pense notamment à Kentin Mahé. Le demi-centre tricolore, sur le banc au début de la rencontre, a peu à peu fait parler son efficacité. Entre jets de 7m et actions conclues de près, le joueur du SG Flensburg-Handewitt a inscrit à lui seul la quasi moitié des buts français (13, à 76% de réussite). Mais les Bleus pourront aussi se satisfaire de la performance de ses tauliers, Thierry Omeyer et Nikola Karabatic. Le premier a amorcé le temps fort français de la fin de rencontre en réussissant cinq arrêts consécutifs entre la 34e et la 37e minute.

A cet instant, si la France était encore au contact (13-15 au début du show Omeyer), elle le devait en grande partie à Nikoa Karabatic, extraordinaire en première période. Impliqué directement sur les sept premières réalisations (5 buts et 2 passes), le meilleur joueur du monde compensait à lui seul les manques défensifs d'alors de l'équipe de France. Il faut dire que la Slovénie jouait le jeu, se montrant incisive en contre dans le sillage d'un excellent Miha Zarabec. Sauf que le joueur du RK Celje s'est blessé au genou juste après la pause, à la suite d'un contact avec N. Karabatic. La Slovénie menait alors 13-15… Qu'importe les conditions. La France entame sa préparation avec un succès et c'est bien le principal.