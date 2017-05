La France s'incline face au Canada (3-2) lors de son 4e match de poule

Les hockeyeurs français n'étaient pas loin, mais leurs maîtres canadiens ont eu le dernier mot dans le match-phare du premier tour du Mondial, jeudi, dans l'arène de Paris-Bercy pleine à craquer (3-2).

Gonflés à bloc après leurs exploits contre la Finlande (5-1) et la Suisse (4-3), les Bleus ont fait mieux que rivaliser. Croyant en eux contre les doubles champions du monde en titre, ils ont mené jusqu'aux derniers instants du deuxième tiers-temps, grâce à des buts d'Olivier Dame-Malka et Damien Fleury.

Avec deux victoires et deux défaites, ils conservent leurs chances d'accéder aux quarts de finale. Mais ils devront rapidement se remettre de leurs émotions pour battre le Bélarus dès vendredi (20h15) et assurer du même coup leur maintien dans l'élite, leur objectif affiché au début de la compétition.

Lorsqu'ils jouent comme jeudi, les Bleus méritent sans aucun doute leur place dans le haut du panier. Certes, cette équipe à la feuille d'érable n'est pas la meilleure que le pays du hockey puisse aligner. Pas de Sydney Crosby ni de Carey Price à Paris, mais un groupe de très forts joueurs appartenant tous aux franchises de NHL qui ne se sont pas qualifiées pour les play-offs (en cours en Amérique du Nord).

Pendant les deux premiers tiers-temps, les Français ont tenu la dragée haute à leurs rivaux, et ils l'ont fait en jouant leur jeu, sans viser le "hold-up" par une tactique négative. Combatifs en défense, comme toujours, à la l'image de Pierre-Edouard Bellemare, l'un de leurs deux joueurs de NHL avec Antoine Roussel, ils se sont aussi créé régulièrement des occasions.

Un but malchanceux

Pourtant il n'y avait pas d'effet de surprise, contrairement à 2014, lorsque la France avait cueilli le Canada à froid dès le premier match du Mondial (aux tirs au but). Jouant pour nombre d'entre eux pour la première fois ensemble, les Canadiens mettent parfois du temps à entrer dans les compétitions. Cette année, ils s'étaient parfaitement rodés en écrasant la République tchèque (4-1), la Slovénie (7-2) et le Bélarus (6-0).

Tout a commencé selon le scénario le plus probable, avec une forte pression mise par les Canadiens et un but dès la 6e minute de Ryan O'Reilly pendant le premier "jeu de puissance" (à 5 contre 4). Les Bleus ont eu le mérite de réagir immédiatement, l'égalisation de Dame-Malka, d'un tir lointain, intervenant quatre minutes plus tard. Entre le but de Fleury, en supériorité numérique, sur un superbe service de Stéphane Da Costa, au tout début du deuxième tiers-temps, jusqu'à celui de Claude Giroux, un des Canadiens les plus prestigieux de ce groupe, à la toute fin de la même période, les 14 500 supporteurs français ont rêvé de l'exploit.

C'est un but malchanceux qui les a fait redescendre sur terre: dans les premiers instants du dernier tiers, le palet a rebondi sur la crosse de Jonathan Janil, ou peut-être sur la jambière du gardien Florian Hardy, excellent par ailleurs, avant d'entrer dans le filet bleu. Malgré sept minutes en supériorité numérique et plusieurs occasions, les Bleus n'ont pas pu arracher la prolongation.