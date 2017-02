Décès à 87 ans du propriétaire des Detroit Tigers et des Detroit Red Wings

Ilitch était à la tête d'une holding présente dans la restauration rapide, les casinos et le sport professionnel. Fils d'immigrants macédoniens, il avait créé son premier restaurant, en 1959, dans la banlieue ouvrière de Détroit. Ilitch avait racheté en 1982 les Détroit Red Wings, alors en proie à des graves difficultés financières, pour huit millions de dollars. L'équipe NHL a remporté la Coupe Stanley à quatre reprises sous sa présidence.

En 1992, il s'était emparé de l'équipe de baseball des Détroit Tigers qui lui avait fait signer, dans sa jeunesse, un contrat pour évoluer dans un championnat secondaire. Les Tigers ont disputé les World Series à deux reprises, en 2006 et 2012, mais n'ont pas remporté le titre suprême depuis leur rachat. "Ce qu'il a fait pour cette équipe et pour Détroit est incommensurable", a rappelé le vice-président des Tigers, Al Avila. Le président de la NHL Gary Bettman a de son côté rendu hommage à "une légende, un visionnaire et un moteur de la renaissance de Détroit".