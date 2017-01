All Star Game: Gretzky de retour au poste d'entraîneur pour un match

Gretzky, 56 ans depuis jeudi, sera à la tête de l'équipe de la division Métropolitaine qui aurait du être dirigée John Tortorella, mais l'entraîneur de Columbus a dû déclarer forfait pour raisons familiales samedi.

Gretzky, meilleur buteur de l'histoire de la NHL avec ses 894 buts, n'a pas connu durant sa brève carrière d'entraîneur le succès qu'il a eu lorsqu'il était joueur.

Il a dirigé de 2005 à 2009 les Phoenix Coyottes dont il était aussi le président et propriétaire. "The Great One" a également dirigé l'équipe du Canada lors des JO-2006 de Turin (Italie), éliminée en quarts de finale par la Russie.

Gretzky, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire, a joué de 1979 à 1988 à Edmonton avec qui il a remporté la Coupe Stanley à quatre reprises. Il a ensuite rejoint les Los Angeles Kings (1988-96), puis les Saint Louis Blues (1996) et les New York Rangers (1996-99).

Le All Star Game de la NHL se dispute depuis 2016 sous la forme d'un tournoi opposant quatre équipes, chacune représentant une division.