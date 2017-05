Finales de conférence Est : Ottawa réagit face à Pittsburgh et s'offre un 7e match

Les Senators, menés 1-0 dans le deuxième tiers-temps après un but d'Evgeni Malkin pour le tenant du titre, ont tout d'abord égalisé dans cette période par Bobby Ryan, avant que Mike Hoffman n'offre la victoire à Ottawa au début de l'ultime période.

"Les gars sont des combattants, et ils ont choisi de combattre aujourd'hui", a déclaré Guy Boucher, l'entraîneur canadien qui espérait un sursaut de son équipe après la gifle reçue dimanche. "C'est un état d'esprit qu'ils ont développé individuellement et collectivement, et c'est pourquoi nous sommes encore là aujourd'hui".

Son gardien de but Craig Anderson a été un rempart quasiment infranchissable en stoppant 45 tirs, dont 22 sur 23 rien que dans le deuxième tiers-temps.

Le vainqueur de ce duel, qui se dispute au meilleur des sept matches, sera ensuite opposé en Coupe Stanley à Nashville, qui a éliminé dans l'autre finale de Conférence les Anaheim Ducks et atteint ce niveau pour la première fois de son histoire.