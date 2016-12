Jaromir Jagr toujours plus dans l'histoire

L'inusable attaquant tchèque des Florida Panthers Jaromir Jagr est devenu jeudi à 44 ans le deuxième joueur le plus prolifique de l'histoire de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL).

Avec une passe décisive lors de la défaite de son équipe face à Boston (3-1), Jagr, qui aura 45 ans en février, totalise désormais 1888 points avec ses 755 buts et 1133 passes en 1663 matchs. Il a dépassé Mark Messier (1887) et seul le légendaire Wayne Gretzky totalise désormais plus de points que lui (2857).

L'hommage de Gretzky

La rencontre a été interrompue après cette passe historique pour une courte cérémonie durant laquelle Jagr a reçu une crosse plaquée en or. Un message vidéo de Gretzky a été diffusé dans lequel "The Great One" lui a fait part de son admiration: "Tu joues le hockey que j'aime", a déclaré l'ancienne star d'Edmonton et de Los Angeles.

Jagr, qui dispute la 23e saison de sa carrière en NHL, a remporté la Coupe Stanley à deux reprises avec Pittsburgh et a été élu meilleur joueur de la NHL en 1999. Il a reçu le trophée de meilleur "pointeur" à cinq reprises.