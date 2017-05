500 miles d'Indianapolis - Condamné à rouler dans le trafic, Pagenaud sera quand même à l'affût

Il ne désespère pas de faire flotter le drapeau tricolore dimanche à Indianapolis. Après l'accident de Sébastien Bourdais en qualifications le week-end passé, Simon Pagenaud sera le seul Français au départ. Et même s'il est loin sur la grille, le champion IndyCar en titre n'exclut pas de devenir le premier pilote tricolore à s'imposer dans la mythique épreuve de vitesse américaine depuis... René Thomas, en 1914. "On a fait des séances de qualifications moyennes, on n'avait pas beaucoup de vitesse et c'était un peu un mystère", explique le Poitevin, qui a malgré tout tourné à plus de 366 km/h de moyenne.

Mais les deux dernières séances libres, lundi et vendredi, lui ont redonné le sourire. En effet, avoir une voiture très rapide en vitesse pure pour les qualifications est une chose, quand les monoplaces sont seules en piste pour réaliser leurs quatre tours chrono. Mais disposer d'une auto bien réglée pour rouler dans le trafic et pouvoir bénéficier des aspirations sans être déventé à l'approche des virages, comme c'est le cas en configuration course, reste la chose la plus importante.

Simon Pagenaud sacré champion d'Indycar 2016AFP

"La dernière séance (vendredi) s'est très bien passée, la voiture est excellente, on a retrouvé la vitesse qui nous manquait donc je suis très satisfait de la voiture de course", reprend ainsi Simon Pagenaud. "On va essayer de se battre pour la victoire. On peut espérer remonter assez rapidement et jouer les trublions à la fin".

"De très bons espoirs"

La Penske jaune fluo du Français, facile à repérer au milieu du peloton, est en outre équipée d'un moteur Chevrolet, bien plus fiable depuis le début de saison que le propulseur rival de Honda. "Et en plus, Chevrolet nous a amené une évolution moteur pour les essais libres depuis lundi, donc j'ai de très bons espoirs pour la course." Pagenaud participe dimanche à sa sixième édition des 500 miles, où son meilleur résultat est pour le moment une 8e place en 2013. Signe de fiabilité, il a terminé la course à chaque fois, menant même 35 tours il y a deux ans avant de finir 10e.

Simon Pagenaud (Penske)Getty Images

Autre facteur l'incitant à l'optimisme, le "Frenchie" a enfin réussi à remporter sa première victoire sur un circuit ovale il y a un mois, à Phoenix: "C'est la concrétisation de beaucoup de travail, d'un apprentissage de la discipline", note-t-il. "Cela m'a permis de gagner beaucoup de confiance quant à mes capacités et ma façon de régler la voiture sur ovale, et j'ai l'impression que j'ai une voiture encore meilleure qu'à Phoenix pour ce week-end".

Pas surpris par Alonso

Pour le Français, le Néo-zélandais Scott Dixon, qui partira en pole-position, est le favori, même si les Américains Ryan Hunter-Reay et le tenant du titre Alexander Rossi, ou les Brésiliens Tony Kanaan et Helio Castroneves sont aussi de sérieux concurrents.

Et bien sûr Fernando Alonso ne sera pas à négliger: "C'est un des meilleurs pilotes de l'histoire donc forcément il allait bien s'en sortir", estime Pagenaud, pas surpris par la bonne qualification de l'Espagnol, cinquième sur la grille de départ. "Il s'est très vite adapté. J'ai l'impression qu'il a beaucoup étudié la discipline, il a l'air à l'aise. Mais en course c'est autre chose, il y a beaucoup plus de subtilités qu'en essais et il va manquer un peu d'expérience aux moments clés de la course", ajoute-t-il. "Ce n'est pas selon moi celui qui a le plus de chances de gagner mais je pense qu'il jouera dans le top 5 toute la course."

Les ardeurs du pilote français n'ont en tout cas pas été refroidies par le violent accident de Bourdais, victime de fractures au bassin et à une hanche samedi dernier après un très gros impact: "C'est un ami donc forcément ça touche. Mais c'est incroyable de voir la sécurité des voitures et du circuit aujourd'hui. C'est super qu'il soit déjà debout, c'est l'essentiel".