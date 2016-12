A Paris, la candidature aux JO 2024 au coeur des festivités du nouvel an

Le samedi 31 décembre, à partir de 23h30, des animations lumineuses seront projetées sur l'Arc de Triomphe, un spectacle réalisé par la société Les Petits Français, qui mettra à l'honneur la candidature de Paris pour organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Paris et ses deux concurrentes, Budapest et Los Angeles, doivent déposer la troisième partie des dossiers de candidatures en février.

Le 31 décembre 2015, déjà en plein état d'urgence, 11.000 policiers, gendarmes et pompiers avaient été mobilisés à Paris et en petite couronne, et le feu d'artifice avait été annulé, laissant place à un spectacle vidéo de dix minutes, un "show" constitué de huit tableaux sur l'histoire et l'avenir de Paris.