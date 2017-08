Communiqué du groupe Discovery après la décision de Los Angeles et du CIO pour 2024

Comme le président Bach l’a expliqué, la proposition retenue par le CIO et le comité d’organisation de Los Angeles, de laisser Paris seul pour 2024, a créé un scénario gagnant-gagnant pour les deux villes, pour les fans à travers le globe et pour les Jeux Olympiques. Nous attendons avec impatience la décision finale de septembre lors de la 131e session mais nous saisissons cette occasion pour féliciter les deux villes pour leurs deux offres de classe mondiale et le CIO pour sa décision de générer deux villes vainqueurs.

Nous sommes d’autant plus enthousiasmés par la décision car cela signifie que les JO reviendront a priori en Europe en 2024, permettant à Eurosport d’accentuer ses efforts pour engager une nouvelle et plus jeune audience à travers le continent avec tous les plus grands évènements sportifs, puisque nous souhaitons réaliser notre engagement de créer la première offre 100 % digitale à travers l’Europe en utilisant tous les écrans pour délivrer chaque minute de ces grands évènements.

Quand Discovery Communications a acquis les droits olympiques à travers l’Europe de 2018 à 2024, nous l’avons fait avec une réelle passion, un engagement sincère et une ambition réelle, indépendamment du lieu choisi pour les JO. Proposer les JO 2024 en Europe est également une grande victoire pour les millions de personnes, les milliers d’athlètes à travers l’Europe, tout comme les annonceurs et les distributeurs, qui pourront bénéficier grandement de cette présence sur le sol européen.

A partir de l’année prochaine à Pyeongchang pour les Jeux d’hiver (la diffusion des Jeux Olympiques d’hiver 2018 et d’été 2020 ne concerne pas la France, mais la quasi-totalité des territoires européens, NDLR), nous serons impatients de vous proposer les meilleurs moments, avec l’expertise et la patte Eurosport. Pour vous dévoiler toutes ces formidables histoires humaines symbolisées par l’ambition, le sacrifice et la réussite, en réunissant le plus de monde possible devant tous les écrans dont ils disposent.