Jeux Olympiques 2024 - 6,6 mds euros : que signifie le budget des JO parisiens?

Deux budgets bien distincts

Tout d'abord, et les jeux Olympiques sont en cela uniques par rapport aux autres grands événements sportifs qui n'opèrent pas un tel distingo, les JO fonctionnent historiquement sur deux budgets: celui du Comité d'organisation (Cojo) et celui dévolu aux infrastructures pérennes, réalisées ou accélérées grâce aux Jeux et destinées à leur survivre - routes, aéroports, lignes de métro, stades, piscines, etc.

Un budget d'organisation bien circonscrit

Le budget Cojo est, sur les dernières éditions des JO, relativement stable autour des 3 milliards d'euros, 3,3 milliards prévus pour Paris. Il englobe les dépenses destinées à l'organisation proprement dite de la quinzaine olympique: frais de fonctionnement du Cojo, aménagement des sites existants, logement, transport et entretien des athlètes, ainsi que toutes les infrastructures temporaires.

Lors des dernières décennies, ce budget a toujours été à l'équilibre, voire bénéficiaire, sauf à Rio. Il est abondé en effet par la contribution du CIO (1,45 milliard d'euros), la vente de billets (1 milliard estimé) et le programme de sponsoring national (1 milliard), c'est-à-dire la conclusion de partenariats entre le Cojo et des entreprises n'entrant pas en concurrence avec la quinzaine de Top sponsors du CIO.

Londres-2012, comme s'apprête à le faire Tokyo-2020, a réalisé un joli bénéfice sur ce budget Cojo, grâce notamment à un très performant programme commercial interne et à une politique de billetterie qui a assuré le remplissage des stades à des prix élevés.

Le périlleux budget d'investissement

C'est toujours sur le second budget que le bât blesse et que les dérapages sont enregistrés. En phase de candidature, les villes postulantes ont souvent tendance à minimiser l'importance des dépenses d'infrastructures, avant de rajouter des projets, souvent pharaoniques, au moment de la réalisation. Londres-2012 a ainsi vu son second budget exploser après avoir décidé, après l'attribution des Jeux, de créer une ligne de métro vers l'East End et de rénover de fond en comble un quartier alors déshérité.

Dans le cas de Paris, le budget hors-Cojo, estimé à 3,3 mds d'euros comprend la réalisation pérenne de la piscine olympique, du Village des athlètes et des médias, qui seront reconvertis en logements et serviront donc la population locale. Il couvre également l'aménagement des transports publics pour les personnes handicapées. Une exigence du CIO.

Quasiment la moitié, soit 1,5 md d'euros, sont prévus pour le seul Village olympique "mais seront financés (via un PPP) par les promoteurs qui commercialiseront ensuite les appartements", note Etienne Thobois, directeur général de la candidature et du futur Cojo.

Par le passé, les transports ont souvent plombé les comptes finaux des Cojo. L'aéroport de Pékin ou de Sotchi, le métro de Londres... Dans le cas de 2024, le plan de financement des transports du Grand Paris ayant été budgété bien avant la candidature, la facture finale ne devrait pas trop évoluer. C'est du moins ce qu'affirment les promoteurs de la candidature parisienne.