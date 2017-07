Jeux Olympiques 2024 : Anne Hidalgo "heureuse" du "nouveau pas important" vers un accord

La maire PS de Paris Anne Hidalgo s'est déclarée "heureuse" lundi soir que Los Angeles annonce une candidature pour 2028, un "nouveau pas important" ouvrant la voie des JO pour Paris en 2024. Sur Twitter et Facebook, la maire de la capitale a rappelé que "début juillet, les membres du CIO ont ouvert la voie à une double attribution des Jeux 2024 et 2028".

"Depuis, nous travaillons tous ensemble à construire un accord innovant et positif qui permettrait de faire trois gagnants : la famille olympique, Paris et Los Angeles. Je suis heureuse que mon ami Eric Garcetti, maire de Los Angeles, fasse aujourd'hui un nouveau pas important", ajoute la maire.

Les "discussions entre nos deux villes et le CIO vont se poursuivre tout au long du mois d'août. Nous voulons proposer aux membres du CIO l'accord le plus ambitieux possible pour l'avenir de l'olympisme", ajoute le texte. "Cet accord, qui doit permettre à Paris d'accueillir les Jeux en 2024, je le veux aussi le plus utile possible pour les Parisiens. Nous allons tout faire pour que le vote à Lima, le 13 septembre, soit un moment historique !", conclut Mme Hidalgo.

La présidente LR de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, également partenaire de la candidature, a pour sa part écrit sur Twitter : "La candidature de Paris 2024 franchit une nouvelle étape" avec la décision du maire de Los Angeles, "tous unis pour avoir les jeux Olympiques à Paris!".

Los Angeles s'est officiellement portée mardi candidate à l'organisation des jeux Olympiques et paralympiques 2028 et offre ainsi quasi définitivement la victoire pour 2024 à Paris, ce qui évite au CIO un choix cornélien. Un accord tripartite devra maintenant être formellement signé entre le CIO, Paris et Los Angeles avant la validation le 13 septembre à Lima par la session du CIO de la double attribution.