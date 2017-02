JO 2024 : Budapest retire sa candidature, Paris et Los Angeles seules villes encore en lice

Ca sera donc un duel Paris-Los Angeles. Ce mercredi, la ville de Budapest a décidé de retirer sa candidature en vue d'accueillir les Jeux Olympiques de 2024. "Budapest va officiellement demander au conseil municipal de retirer la candidature hongroise, en accord avec le gouvernement", a déclaré le maire de Budapest, Istvan Tarlos, après une réunion avec le Premier ministre Viktor Orban, selon MTI La capitale française et la ville américaine sont donc les dernières rescapées.

Déjà considérée comme un outsider, la ville hongroise a vu naître une pétition signée par plus de 250 000 personnes réclamant la tenue d'une référendum sur la question. Pétition qui aura donc eu raison du projet hongrois.

La candidature de Budapest pour les JO 2024AFP

Paris 2024 puis Los Angeles 2028 ?

Ce retrait donne surtout plus de poids à une hypothèse inédite : celle d'offrir les JO aux deux villes sur deux olympiades différentes. Comme l'avait fait la FIFA pour les Coupe du monde 2018 et 2022, le CIO pourrait in fine décider d'attribuer les JO de 2024 à Paris puis ceux de 2028 à Los Angeles. Histoire d'éviter que la perdante ne passe encore par la case candidature. Histoire aussi de récompenser deux dossiers particulièrement complets alors que Thomas Bach, président du CIO, affirmait en décembre dernier que l'institution produisait "trop de perdants". Problème, Madrid s'est déjà positionné en vue de 2028.

Autrement dit, pour connaître la fin du feuilleton, il faudra attendre encore. Au pire jusqu'au 13 septembre. C'est à cette date que le CIO élira le gagnant depuis Lima. A moins que cela ne soit des gagnants.