JO 2024 : Paris a trois jours pour convaincre

72 heures qui vont compter

Paris joue-t-elle gros dans les trois jours qui viennent ? Assurément. La décision va-t-elle se faire au cours de ces 72 heures ? Pas forcément. La visite de la commission d'évaluation du Comité international olympique constitue un moment important de cette campagne, personne ne le nie. Pour Los Angeles et Paris, il faut mettre à profit ces trois journées pour séduire et convaincre. L.A. a parfaitement réussi sa mission, Paris doit en faire de même.

"Les échanges que l'on va avoir avec les membres du CIO pendant trois jours vont permettre de rentrer dans le détail, souligne à l'AFP Tony Estanguet, coprésident du Comité de candidature de Paris 2024. Jusqu'à présent, on n'a eu que quelques minutes de présentation et c'était toujours assez frustrant. Là, enfin, on a deux jours et demi, des visites sur sites et des échanges en salle, pour se poser avec eux et enfin développer tout le travail de l'équipe de Paris 2024."

Mais du côté de Paris, pas question de sur-interpréter les échanges de ces trois journées. Le dossier français a payé pour apprendre. Il y a 12 ans, alors qu'elle briguait les J.O. 2012, Paris était sortie du lot lors d'une visite similaire dans le rapport final de la Commission d'évaluation. On sait comment tout cela s'était terminé... "C'est un tremplin, poursuit Estanguet. Ce n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Il faut que l'on ressorte renforcé de cette commission d'évaluation, en ayant convaincu les membres du CIO qu'on a un dossier béton, qu'il y a une équipe professionnelle, qu'on est de bons partenaires pour le CIO, et qu'on est prêt. Mais on sait que ce ne sera pas suffisant."

Anne Hidalgo et Tony Estanguet accueillent le Suisse Patrick Baumann, président de la commission d'évaluation du CIO.Getty Images

Le programme des trois jours

Les neuf membres de la commission d'évaluation (deux ont été excusés pour raisons de santé) sont arrivés samedi après-midi à Paris. Leurs travaux débuteront officiellement dimanche et se poursuivront donc jusqu'à mardi. La journée de dimanche sera consacrée aux entretiens avec les principaux responsables et acteurs de la candidature de Paris, Tony Estanguet et Bernard Lapasset, les deux coprésidents du Comité de candidature Paris 2024, ou encore la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le soir sera organisé un dîner au Petit Palais, le futur théâtre de la "Maison des athlètes", en cas de victoire de Paris.

Lundi sera probablement la journée la plus importante, avec la visite des sites. Paris espère marquer des points à cette occasion. Le Stade de France, Roland-Garros, et certains lieux iconiques tels que les Champs-Elysées, le Grand Palais, ou encore le Champ-de-Mars au pied de la Tour Eiffel, seront au menu du CIO. "La journée des visites est importante, on considère que c'est un atout, souffle Tony Estanguet. Pendant les Jeux, Paris va se transformer en parc olympique avec une grande compacité, 22 sports dans un rayon de 10 kilomètres autour du Village olympique. Je crois que c'est unique, ce serait inédit. On va leur montrer la force de notre concept technique."

Enfin, mardi, après une nouvelle série d'entretiens, la commission d'évaluation tiendra dans l'après-midi sa conférence de presse finale, où chaque mot sera pesé, car interprété. Très élogieux envers Los Angeles lors de leur visite cette semaine, les membres du CIO le seront-ils également envers Paris ? Quoi qu'il arrive, le chemin sera encore long avant le verdict final. Il restera notamment l'oral de Lausanne (11-12 juillet) et celui de Lima, le jour du vote des 95 membres du CIO, le 13 septembre.

Emmanuel Macron au soutien

Coïncidence, les membres du CIO débuteront en effet leurs travaux quelques heures avant la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron. Mais ce contexte de transition politique n'impactera pas la candidature parisienne. Au contraire, celle-ci se trouve plutôt renforcée par la victoire du candidat d'En Marche ! dans la course à la présidentielle, alors que Marine Le Pen, son adversaire du second tour, n'avait pas caché son hostilité à la candidature parisienne.

Si besoin était, le président nouvellement élu a donc tenu à rassurer le CIO : plus que jamais, l'Etat est derrière Paris 2024. Emmanuel Macron s'est entretenu vendredi au téléphone avec le président du Comité international olympique, l'Allemand Thomas Bach, afin de réitérer son "engagement en faveur de la candidature de Paris", tout en rappelant "les liens qui unissent la France et le mouvement olympique."

"Nous avons eu une discussion très constructive, que j'ai beaucoup appréciée. Durant l'entretien, j'ai confirmé que Paris disposait d'une candidature forte, en ligne avec l'Agenda olympique 2020", a expliqué Thomas Bach dans un communiqué transmis à l'AFP. Emmanuel Macron a d’ailleurs fait savoir qu'il tenait à rencontrer personnellement les membres de la commission d'évaluation au cours de leur visite de trois jours dans la capitale française. Le timing n'a pas encore été précisé.