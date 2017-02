Des associations attaquent le slogan en anglais de Paris

Des associations estiment que le slogan "Made for Sharing" enfreint la loi Toubon de 1994 relative à l'emploi de la langue française, ainsi que la charte olympique, a déclaré à l'AFP Me Emmanuel Ludot, confirmant une information parue jeudi dans le journal l'Union et reprise vendredi par RTL. Une mise en demeure préalable a été adressée mercredi au groupement d'intérêt économique Paris 2024 et un référé en suspension sera déposé lundi au tribunal administratif de Paris, une fois reçu l'accusé de réception de la mise en demeure, a expliqué l'avocat. Le défenseur des droits Jacques Toubon a également été saisi cette semaine, a-t-il ajouté.

Pour ce collectif d'"associations de défense de la langue française", ce slogan ainsi que la cérémonie de lancement "intégralement en anglais" constituent "une insulte caractérisée à la langue française", selon leur lettre de mise en demeure. Contacté par l'AFP, Paris 2024 devrait communiquer dans la journée vendredi sur le sujet.

" Le français est la première langue de l'olympisme "

Pour Me Ludot, ce choix d'un slogan officiel en anglais (la traduction française, "Venez partager", n'apparaissant pas dans la communication officielle) enfreint plusieurs articles de la loi Toubon, et notamment l'article 14, selon lequel "l'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens".

JO Paris 2024 LogoAFP

Il cite également la Charte olympique, selon laquelle "le français est la première langue de l'olympisme", et langue officielle du Comité international olympique (CIO), au même titre que l'anglais.

Le collectif rassemble notamment Francophonie avenir (AFRAV), l'Association pour la sauvegarde et l'expansion de la langue française, l'Union nationale des écrivains de France ou encore le Collectif unitaire républicain pour la résistance, l'initiative et l'émancipation linguistique (COURRIEL). "Evidemment, je trouve que ce slogan est une faute, une ânerie", a commenté vendredi le journaliste et président de l'Académie Goncourt Bernard Pivot sur RTL, désolé que "Paris, capitale de la francophonie fasse la courbette devant la langue qui n'est pas seulement celle de Shakespeare mais celle de Donald Trump". Jeudi, l'Académie française avait déjà exprimé "sa réprobation" et souligné que ce slogan avait "déjà été utilisé lors de campagnes publicitaires" notamment pour des pizzas à découper.