JO-2024 : Budapest suspend les opérations concernant sa candidature

Alors que des opposants ont annoncé vendredi avoir recueilli largement assez de signatures pour déclencher l'organisation d'un référendum contre la candidature hongroise, la firme Budapest 2024 a expliqué que ses contrats étaient mis en suspens.

"Tant qu'il ne sera pas certain que l'unité autour des Jeux olympiques de Budapest peut être restaurée, (notre société) suspend les contrats déjà signés, ne passera pas de nouvelles commandes, et ne dépensera plus les fonds alloués à cette candidature", a expliqué la société dans un communiqué envoyé à l'agence de presse hongroise MTI. "Sans le soutien combiné des responsables politiques et de la société civile, Budapest n'a aucune chance de gagner", précise le communiqué.

La capitale hongroise avait évoqué vendredi un possible retrait de la course à l'organisation des JO-2024, face au large succès d'une pétition réclamant le retrait de sa candidature, à sept mois de la désignation de la ville lauréate par le CIO.

Lancée il y a un mois par un mouvement de jeunes opposants, Momentum, une pétition pour l'organisation d'un référendum anti-JO a recueilli 266.151 signatures. Petit poucet face aux poids lourds Paris et Los Angeles, les deux autres villes candidates encore en lice, Budapest s'est singularisé en jouant la carte d'une candidature "modeste" et "à taille humaine".