Les résultats de la 2e journée
Les résultats de la deuxième et dernière journée du Grand Slam de judo de Paris, dimanche à Bercy :
DAMES
- 70 kg
1. Chizuru Arai (JPN)
2. Kelita Zupancic (CAN)
3. Sanne Van Dijke (NED)
. Elvismar Rodriguez (VEN)
- 78 kg
1. Audrey Tcheuméo (FRA)
2. Ruika Sato (JPN)
3. Sama Hawa Camara (FRA)
. Guusje Steenhuis (NED)
+ 78 kg
1. Sarah Asahina (JPN)
2. Kanae Yamabe (JPN)
3. Emilie Andéol (FRA)
. Kim Minjeong (KOR)
MESSIEURS
- 81 kg
1. Frank de Wit (NED)
2. Zebeda Rekhviashvili (GEO)
3. Baptiste Pierre (FRA)
. Pape Doudou Ndiaye (FRA)
- 90 kg
1. Xunzhao Cheng (CHN)
2. Axel Clerget (FRA)
3. Gwak Donghan (KOR)
. Mihael Zgank (SLO)
- 100 kg
1. Kentaro Iida (JPN)
2. Cyrille Maret (FRA)
3. Jorge Fonseca (POR)
. Varlam Liparteliani (GEO)
+ 100 kg
1. Takeshi Ojitani (JPN)
2. Ryu Shichinohe (JPN)
3. Rafael Silva (BRA)
. Duurenbayar Ulziibayar (MGL)