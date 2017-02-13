Les résultats de la 2e journée

Grand Slam de Paris : Les résultats de la 2e journée
Par AFP

il y a 26 minutes

Les résultats de la deuxième et dernière journée du Grand Slam de judo de Paris, dimanche à Bercy :

DAMES

- 70 kg

1. Chizuru Arai (JPN)

2. Kelita Zupancic (CAN)

3. Sanne Van Dijke (NED)

. Elvismar Rodriguez (VEN)

- 78 kg

1. Audrey Tcheuméo (FRA)

2. Ruika Sato (JPN)

3. Sama Hawa Camara (FRA)

. Guusje Steenhuis (NED)

+ 78 kg

1. Sarah Asahina (JPN)

2. Kanae Yamabe (JPN)

3. Emilie Andéol (FRA)

. Kim Minjeong (KOR)

MESSIEURS

- 81 kg

1. Frank de Wit (NED)

2. Zebeda Rekhviashvili (GEO)

3. Baptiste Pierre (FRA)

. Pape Doudou Ndiaye (FRA)

- 90 kg

1. Xunzhao Cheng (CHN)

2. Axel Clerget (FRA)

3. Gwak Donghan (KOR)

. Mihael Zgank (SLO)

- 100 kg

1. Kentaro Iida (JPN)

2. Cyrille Maret (FRA)

3. Jorge Fonseca (POR)

. Varlam Liparteliani (GEO)

+ 100 kg

1. Takeshi Ojitani (JPN)

2. Ryu Shichinohe (JPN)

3. Rafael Silva (BRA)

. Duurenbayar Ulziibayar (MGL)

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