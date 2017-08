MOTO2 - Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) meilleur temps des essais libres 1 en Autriche

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) a filé avant le déluge... et l'hécatombe. Très tôt dans la séance, le Portugais a fixé un chrono en 1'31"203 qui n'a pas pu être battu après l'arrivée précoce de la pluie. Dominique Aergerter (Suter - Kiefer Racing) et Franco Morbidelli (Kalex - EG 0,0 Marc VDS) ont suivi, à respectivement 0"158 et 0"180. Les trombes d'eau ont rendu le virage n°1 et extrêmement dangereux et de très nombreux pilotes y ont perdu le contrôle.