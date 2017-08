MOTOGP - Andrea Dovizioso (Ducati Team) meilleur temps des essais libres 2 en Autriche

Le Red Bull Ring est toujours un circuit ultra-favorable à Ducati. Et Andrea Dovizioso est bien le grandissime favori du Grand Prix d'Autriche. Ce vendredi après-midi, l'Italien a posé la première pierre d'une victoire attendue, en décrochant le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres avec une marge finalement confortable. Maverick Viñales (Yamaha Factory) et Dani Pedrosa (Honda HRC), qui ont suivi le propriétaire de la GP17 dans cet ordre, ont démontré que les deux firmes japonaises avaient véritablement réduit le déficit de performance qu'elles accusaient la saison dernière sur leur rivale italienne.

Il y a bien longtemps que la date de la 11ème manche du championnat du monde est cochée sur le calendrier Ducati. Elle constitue une occasion idéale pour permettre à "Dovi" de relancer la machine, après trois grands prix moyens. L'Italien, n°3 mondial, ne s'est donc pas privé pour fixer le meilleur temps du deuxième entraînement, en arrêtant le chrono à 1'24"046 sous le drapeau à damier, au moment où la piste avait véritablement séché.

Rossi se cache, Marquez s'agace

Le Forlimpopoleso s'est résigné à utiliser le nouveau carénage étrenné par Jorge Lorenzo à Brno, même s'il ne permet plus à la machine de profiter pleinement de la superpuissance du moteur de Borgo Panigale. Car le titre ne se jouera pas à Spielberg, mais bien à la régularité de chacun des prétendants. Et ce nouvel objet aérodynamique améliore considérablement le comportement de la GP17 sur des circuits moins favorables. L'idée est bonne : l'avantage conféré n'est plus aussi grand sur le Red Bull Ring. Mais il existe toujours. C'est bien là le plus important.

Viñales repoussé à 234 millièmes et Pedrosa à 428, Dovizioso en est déjà rassuré. Même si Valentino Rossi (Yamaha Factory) encore 12e et en retrait, s'entête à masquer ses possibilités. Même si Marc Marquez (Honda HRC), agacé par Tito Rabat (Honda Marc VDS) n'a pas montré de quoi il est capable en fin de séance. Et enfin, même si Johann Zarco (Yamaha Tech3) visiblement très habile dans les deux derniers secteurs et quatrième sur la feuille des temps à 0"476, pourrait être une menace.