MOTOGP - On refait le Grand Prix : Dovizioso héroïque, Marquez fantastique

Que demande le peuple ? Des dépassements ? il en a été gavé de l'extinction des feux au drapeau à damiers. Du suspense ? Il en a eu jusqu'au dernier virage et une attaque complètement folle de Marc Marquez (Honda HRC). Les supporters français ont aussi été particulièrement gâtés, avec les deux performances remarquables de Johann Zarco (Yamaha Tech3), cinquième, et Loris Baz (Ducati Avintia), neuvième. Le Grand Prix d'Autriche a offert le plus beau spectacle d'une saison déjà palpitante. Du bonheur.

Vidéo - La folie de Marquez, la résistance de Dovizioso : le résumé du chef-d'œuvre 03:25

Comment Andrea Dovizioso (Ducati Team) a gagné

Un récital. L'épreuve autrichienne est particulièrement délicate. Le tracé, vallonné, réclame un pilotage d'une extrême précision. Ses longues lignes droites séparées de freinages musclées nécessitent une préparation physique optimale et une concentration de tous les instants. Andrea Dovizioso (Ducati Team) a rempli ces critères avec un bonus majeur : il n'a pas perdu ses nerfs alors que Marc Marquez (Honda HRC) a tout fait pour. Assurément, cette victoire restera à jamais comme le grand chef-d'oeuvre de l'Italien.

Le mot du vainqueur : Andrea Dovizioso (Ducati Team)

"Dovi" le dit lui-même. Lutter avec Marquez est la pire chose possible pour un pilote MotoGP.

Vidéo - Dovizioso : "Se battre avec Marquez dans le dernier tour est la pire chose possible" 02:02

Le grand battu : Jorge Lorenzo (Ducati Team)

La victoire de Ducati est un véritable succès d'équipe. La firme de Bologne avait coché, depuis bien longtemps, la date du Grand Prix d'Autriche sur son calendrier. Jorge Lorenzo aussi. L'épreuve, organisée relativement tard dans la saison, lui permettait d'envisager un triomphe après une longue période d'adaptation. Pour l'occasion, le Majorquin avait même dégainé un tout nouveau casque, aux couleurs du diable, pour coller au caractère de GP17, si performante sur le circuit de Spielberg. Finalement, "Por Fuera" n'a fait que répéter une performance déjà aperçue en République tchèque ou en Catalogne : mener un train d'enfer en tête en début de course. Et puis plus rien. Dans son défi fou d'adapter sa machine à son style - ou inversement-, le Majorquin a trouvé la formule pour un tour. Pas encore pour la durée d'un Grand Prix. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle sa grise mine au pied du podium a contrasté avec son éclatant sourire de la veille.

L'attaquant : Marc Marquez (Honda HRC)

Marquez est un attaquant hors-pair. Et personne n'a attendu ce dimanche pour s'en apercevoir. A Spielberg, il offert un spectacle extraordinaire en compensant le léger déficit de sa RCV face aux Ducati par des freinages à risques, des travers à tout-va et même quelques contacts. A l'arrivée, ce style lui a peut-être coûté la victoire : à deux reprises, il a perdu gros en manquant la corde au virage n°3. Et à chaque fois, il a dû se mettre en péril pour recoller. Mais pour le spectateur, une telle philosophie est d'un incommensurable bonheur.

Vidéo - Dernier virage : Marquez, en glisse, tente l'impensable sur Dovizioso... qui repasse ! 00:36

La décla : Marc Marquez (Honda HRC)

D'ailleurs, le leader de la HRC rappelle qu'il est très attaché à faire le show.

Vidéo - Marquez : "Au dernier virage, j'étais complètement à la limite..." 01:25

L'échange cocasse

En conférence de presse, Marquez a avoué quelques contacts. Et cette confession a laissé place à un échange cocasse avec Dovizioso : "A un moment, j'ai touché sa roue arrière au virage n°2...

- Ah, c'était toi... a rétorqué l'Italien.

- Oui, oui ! s'est exclamé, en riant, le champion du monde en titre.

- J'avais senti quelque chose et je me suis demandé ce qui était arrivé à mon pneu !

- J'ai touché, j'ai touché... (éclats de rire) C'était vraiment limite ! a finalement concédé le Catalan.

Le déçu : Dani Pedrosa (Honda HRC)

Il est passé près d'une victoire plein d'opportunisme. Mais Pedrosa n'a pas tenu la distance. Capable, à chaque fois, de profiter des erreurs de ses rivaux pour grimper dans la hiérarchie, le lutin de Sabadell s'est aussi retrouvé mêlé à la lutte pour la gagne suite aux nombreuses passe d'armes opposant son coéquipier à "Dovi". Il a, de nouveau, été rattrapé par un problème récurrent cette saison, et particulièrement embarrassant à Spielberg. Le Catalan et son équipe ne parviennent toujours pas à trouver les bons réglages pour empêcher son pneu arrière de patiner.

Vidéo - Pedrosa : "Dovizioso et Marquez se gênaient mais j'ai perdu le contact" 01:39

Le performer : Johann Zarco (Yamaha Tech3)

Largué à Assen, décevant au Sachsenring, perdu à Brno, Zarco devait (se) rassurer à Spielberg. Le Français s'est recentré sur l'essentiel en reprenant sa minutieuse feuille de route, de l'ajustement des réglages le vendredi à l'adaptation du rythme au warm up. Ce dimanche, le double champion du monde Moto2 n'a fait aucune erreur, contrairement aux deux officiels de la marque aux diapasons. Il s'est payé un dépassement clinique sur Valentino Rossi et a résisté jusqu'au bout devant les deux "Yamaha Boys". Un luxe.

Vidéo - Zarco : "J'ai dû bien calculer pour passer Rossi" 02:21

Le joyeux : Loris Baz (Ducati Avintia)

Baz avait deux bonnes raisons de briller ce dimanche. D'abord parce que son guidon est menacé pour la saison 2018. Ensuite parce que son papa a soufflé ses 64 bougies. Avec une nouvelle place à l'arrivée, le Haut-Savoyard a parfaitement rempli sa mission. Et joyeux anniversaire à papa !

Vidéo - Baz : "C'est ma meilleure course dans ces conditions" 01:29

Le Top 5 de la course

1- Andrea Dovizioso (Ducati Team), 2- Marc Marquez (Honda HRC), 3- Dani Pedrosa (Honda HRC), 4- Jorge Lorenzo (Ducati Team), 5- Johann Zarco (Yamaha Tech3).

L'enseignement du Grand Prix : Les tests n'ont pas été fructueux pour Yamaha

Yamaha accordait énormément d'importance aux tests de Brno. D'abord pour corriger certains défauts d'une M1 mal née. Ensuite pour combler un déficit aérodynamique en introduisant un tout nouveau carénage. Cette fois, ni les gommes, ni les réglages ne peuvent être incriminés. La machine d'Iwata continue de dévorer sa gomme arrière. Maverick Viñales et Valentino Rossi, respectivement sixième et septième ce dimanche, l'ont payé cash sur ce circuit rapide, comme ce fut déjà le cas à Jérez, notamment. Si une solution n'est pas rapidement trouvée, ces deux-là pourront vite faire une croix sur le titre.

Maverick Viñales et Valentino Rossi (Yamaha Factory) au Grand Prix d'Autriche 2017Yamaha MotoGP

On aurait aimé : Une autre KTM dans les points

La progression de KTM est une histoire à suivre avec envie. Le constructeur autrichien est un géant dans le monde de la moto et ce rendez-vous mettra, chaque année, ses progrès en lumière. Ce dimanche, son pilote d'essais, Mika Kallio, invité pour l'occasion, a accroché une remarquable dixième place, dans la roue de Loris Baz (Ducati Avintia). Pol Espargaro aurait peut-être pu donner une autre ampleur au résultat de la marque. Mais une casse de son levier de frein, consécutif à un contact avec Hector Barbera (Ducati Avintia) au départ, l'a contraint à l'abandon. Dommage. Le tout aurait encore élevé la ferveur des supporters locaux.

Le tweet-clash

Casey Stoner n'a pas manqué de féliciter Kallio. Il en a aussi profité pour enfoncer les deux autres pilotes KTM : "Quelle belle performance de Kallio ! Je pense que les deux autres pilotes KTM doivent progresser !". Pol Espargaro n'a visiblement pas apprécié. "Superbe résultat de Mika aujourd'hui, je suis très heureux pour lui. Mais as-tu vu la course ? J'ai eu un problème mécanique. Ma progression à Suzuka n'était pas si mauvaise, non ?", lui a rétorqué l'Espagnol, en référence aux 8 Heures de Suzuka qu'il a remportées en 2015, alors que l'Australien avait lui violemment chuté lors de cette même épreuve. Ambiance...

La stat : 3... et 3000

Ducati y croit de nouveau. A Spielberg, la marque de Borgo Panigale a empoché une troisième victoire saisonnière. Une première depuis les trois succès de Stoner, en 2010. La firme italienne peut donc remercier Dovizioso, qui est devenu le cinquième pilote, après Rossi, Pedrosa, Lorenzo et Capirossi, à empocher plus de 3000 points en grands prix.

Le point au Mondial Pilotes

1- Marc Marquez (Honda HRC) ; 174 points, 2- Andrea Dovizioso (Ducati Team) ; 158 pts, 3- Maverick Viñales (Yamaha Factory) ; 150 pts, 4- Valentino Rossi (Yamaha Factory) ; 141 pts, 5- Dani Pedrosa (Honda HRC) ; 139 pts.

Andrea Dovizioso (Ducati Team) devant Marc Marquez (Honda HRC) lors du Grand Prix d'Autriche 2017Getty Images

Le point au Mondial Equipes

1- Honda HRC ; 313 points, 2- Yamaha Factory ; 291 pts, 3- Ducati Team ; 237 pts, 4- Yamaha Tech3 ; 176 pts, 5- Ducati Pramac ; 112 pts.

Le point au Mondial Constructeurs

1- Yamaha ; 211 pts, 2- Honda ; 211 pts, 3- Ducati ; 187 pts, 4- Aprilia ; 45 pts, 5- Suzuki ; 45 pts.

La vidéo immanquable : la fratrie Marquez

Vidéo - "Marc aime le risque" : la fratrie Marquez comme vous ne l'avez jamais vue 04:45

Prochaine manche : Grand Prix de Grande-Bretagne

Il aura lieu les 25, 26 et 27 août sur le circuit de Silverstone.