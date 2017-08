VIDEO - MOTOGP - "Se battre avec Marquez est la pire chose possible" : les réactions des pilotes

Andrea Dovizioso (Ducati Team) a vécu un calvaire en bataillant toute la course avec Marc Marquez (Honda HRC).

Vidéo - Dovizioso : "Se battre avec Marquez dans le dernier tour est la pire chose possible" 02:02

Marc Marquez (Honda HRC) a bien flirté avec la chute au dernier virage. Mais "c'est le spectacle", rappelle-t-il.

Vidéo - Marquez : "Au dernier virage, j'étais complètement à la limite..." 01:25

Dani Pedrosa (Honda HRC) avait réussi à profiter de la bagarre opposant Marc Marquez (Honda HRC) et Andrea Dovizioso (Ducati Team) pour revenir sur la tête de course. Mais il n'a pu se mêler durablement à la lutte à cause d'un pneu arrière abîmée.

Vidéo - Pedrosa : "Dovizioso et Marquez se gênaient mais j'ai perdu le contact" 01:39

Neuvième à Spielberg, Loris Baz (Ducati Avintia) a bouclé la meilleure course de sa carrière dans des conditions normales. Le Français a résisté à la KTM de Mika Kallio dans les derniers instants pour offrir un joli cadeau d'anniversaire à son papa.