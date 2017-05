Dani Pedrosa (Honda HRC) en pole position devant son coéquipier Marc Marquez

Dani Pedrosa n'est pas encore résigné et il l'a prouvé en obtenant samedi sa 29e pole position en MotoGP, un souffle devant son coéquipier Marc Marquez, son leader naturel depuis 2013 au sein de Honda HRC. En tournant en 1'38"249 à une minute de la fermeture de la piste andalouse, le triple vice-champion du monde a conservé un relicat de 0"049 sur son compatriote. L'a-t-il gêné en stoppant son effort au moment où le triple champion du monde attaquait son tour ? Peut-être un peu…

Le film de la qualification

Le plus rapide lors des essais libres 1, 2 et 3, le natif de Sabadell avait laissé Marc Marquez (Honda HRC) prendre la main lors du dernier entraînement. Avec une certaine autorité, il l'a reprise pour signer sa première position de pointe depuis le Grand Prix de Malaisie 2015, sa septième sur un circuit espagnol, sa troisième à Jerez de la Frontera après 2007 et 2010.

Vidéo - A Jerez, Pedrosa (Honda) fait son grand retour en pole position 01:51

Battue par Yamaha en qualification en 2015 et en 2016, Honda est aussi revenu aux affaires au Grand Prix d'Espagne en monopolisant la première ligne puisque Cal Crutchlow (Honda LCR) a signé le troisième temps, à 0"204. Cette séance aurait été franchement un bon moment pour lui s'il n'avait été piqué par un moustique dans son tour de rentrée au stand.

Pas vraiment serein pour ne pas dire énervé au début de cette séance décisive et finalement déçu, Maverick Viñales (Yamaha Factory), 4e à 0"428, a été refoulé en deuxième ligne, en compagnie d'un Andrea Iannone (Team Suzuki) à qui le passage par la Q1 aura sans doute fait du bien, et Johann Zarco (Yamaha Tech3), qui a coiffé son idole Valentino Rossi (Yamaha Factory), seulement septième.

En difficulté depuis le début de la saison, Jorge Lorenzo (Ducati Team) a surperformé sur une piste où on n'attendait pas sa GP17 en prenant la 8e place.