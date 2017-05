Jorge Lorenzo (Ducati Team) : "Je dédie ce podium à tous mes détracteurs"

Après avoir été énormément critiqué ces derniers jours, Jorge Lorenzo (Ducati Team) avait à cœur, pour son trentième anniversaire, de faire mentir tous ses détracteurs. Jerez semblait ne pas être le théâtre idéal pour son retour dans la lumière tant il lui avait été bien rappelé, notamment par son équipier, que cette piste n'était pas faite pour cette machine.

Huitième en qualification, auteur du meilleur chrono du warm-up avec Maverick Viñales (Yamaha Factory), il a arraché un premier podium mérité au guidon de la GP17, derrière Dani Pedrosa et Marc Marquez (Honda HRC). "C'est le meilleur cadeau que je pouvais me faire pour mon 30ème anniversaire. Ce podium avec Ducati est aussi bon qu'une victoire avec Yamaha", a-t-il déclaré à l'issue du Grand Prix d'Espagne.

"J'ai beaucoup souffert du manque de résultats et des critiques de ceux qui, en jugeant trop tôt, ont dit que je n'étais pas le bon pilote pour la Ducati", a-t-il poursuivi. "Maintenant, ils doivent revenir sur leurs paroles et je leur dédie ce podium. Je n'ai pas oublié comment on pilote fort. Je suis humain et j'ai juste besoin de temps. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours compris comment aller vite avec les différentes motos et c'est encore le cas avec la Ducati."

Vidéo - Le cavalier seul de Pedrosa et les attaques de Zarco ont illuminé Jerez 03:14

"La plus grande nouveauté, c'est l'utilisation du frein arrière auquel je n'étais pas habitué"

"Mon objectif était d'être le plus rapide des pilotes Ducati et au final j'ai même réalisé un autre objectif. Je me sentais fort, je savais que j'avais le rythme pour être dans le top 5 ou 6 et, de façon plutôt inattendue, j'ai pu faire mieux. Les températures se sont élevées, le rythme de tout le monde a chuté mais moi j'en ai moins souffert.

Tout ne me vient pas encore naturellement dans le pilotage, je dois encore penser. La plus grande nouveauté, c'est l'utilisation du frein arrière auquel je n'étais pas habitué, mais cela va de mieux en mieux. Cette moto est compliquée à comprendre et de nombreux pilotes ont souffert dessus, avec l'arrivée de Gigi la situation s'est améliorée mais cela reste une moto spéciale.

J'étais le meilleur des pilotes Ducati, mais maintenant nous devons améliorer la moto pour la rendre complète. Elle a des atouts et nous pouvons les exploiter sur quelques pistes pour être plus compétitifs, comme au Mans et au Mugello. Mais il ne faut pas trop penser aux différents circuits, le MotoGP est fou et tout peut toujours arriver. Cette année, nous devrons essayer de gagner quelques courses ensemble et nous préparer pour la saison prochaine", a-t-il conclu.

