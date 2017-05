Max Biaggi : "Les mots de Rossi m'ont fait plaisir"

C'était lors de la conférence de presse précédant le Grand Prix d'Espagne, Valentino Rossi (Yamaha Factory) avait répondu Max Biaggi à la question de savoir qui avait été son meilleur ennemi. Ces mots ont eu une saveur particulière à l'oreille du Romain car ils lui rappelaient à quel point il avait connu de grands moments.

Il faut dire qu'au-delà de leur rivalité légendaire, les deux hommes ont en commun une longévité incroyable. On n'oublie évidemment pas que la saison dernière, à Sepang, Max Biaggi était monté une dernière fois sur la plus haute marche du podium en championnat du monde Superbike. Une performance pas si évidente. Pourquoi ? Il s'en est expliqué au Corriere dello Sport.

"Rossi roule très bien ces derniers temps et je suis très heureux qu'il ait dit que ses plus belles bagarres il les aient livrées contre moi", a dit Max Biaggi. "Nous avons connu une grande rivalité et cela me manque un peu. Aujourd'hui, il n'y en a pas une pareille. Son véritable ennemi n'est ni Marquez ni Viñales, c'est le temps."

"La tête pensait que mais le corps ne répondait pas"

"Un âge fixe pour arrêter dans notre sport n'existe pas, le motocycliste n'est pas un sprinter qui a besoin d'explosivité musculaire", a-t-il poursuivi. "Même s'il en faut tout de même. Pour moi, ce dernier podium à Sepang, à 42 ans, en Superbike c'était un pari que j'ai remporté, mais j'ai rencontré plus de difficultés que prévu. C'était par exemple difficile de récupérer certains automatismes, mais par-dessus tout le fait est que la tête pensait que mais le corps ne répondait pas exactement comme je l'aurais voulu ...

La vitesse est la vitesse, donc quand vous pensez à mettre la roue avant exactement sur une trajectoire et que vous la manquez de quelques centimètres, ce sont des centièmes et des dixièmes de seconde qui se perdent. Ensuite, bien entendu, vous en retrouvez un peu pendant la course grâce à l'expérience, mais pas tous. Je me rappelle qu'il y a seulement quelques années, j'avais l'impression que tout arrivait plus lentement."

