Moto GP - Marquez : "Nos adversaires sont forts à Jerez mais on peut être compétitifs"

Marc Marquez n’a pas connu un début de saison facile avec une quatrième place au Qatar et un abandon au second tour en Argentine. Pourtant, chez lui, à Austin, c’est finalement lui qui s'est imposé au terme d’un weekend où il avait dû accepter de partager le gâteau avec Maverick Viñales.

C’est donc avec une confiance retrouvée et une motivation renouvelée que le champion du monde compte aborder ce nouveau rendez-vous devant ses fans, à Jerez. Il aura bien entendu fort à faire car ce circuit réussi plutôt bien aux Yamaha et pour l’instant, les deux pilotes d’Iwata sont plutôt en forme. Mais qu’à cela ne tienne, avec Marc Marquez, tout est toujours possible et ce championnat ne fait que débuter !

Maverick Viñales, Marc Marquez, GP Doha 2017 (Getty Images)Getty Images

" Nous serons en mesure d’être compétitif si nous travaillons bien "

"Je suis heureux que la prochaine course se déroule en Espagne après trois autres qui se sont disputées hors de l’Europe parce que rouler à la maison, devant mon fan club, est toujours quelque chose de spécial", a-t-il expliqué.

Avant d'ajouter : "Bien entendu, notre victoire à Austin a donné à toute l'équipe une plus grande confiance et une plus grande motivation pour continuer à travailler dur et essayer de comprendre la façon d'améliorer le set-up de notre moto, bien que Jerez soit l'un des circuits les plus difficiles et délicats de ce point de vue. C’est en quelque sorte une piste 'vieille école' : très courte, très étroite, avec des zones de gros freinages et de fortes accélérations. Vous devez faire tourner la moto correctement mais il faut aussi une bonne stabilité au freinage parce que c’est comme cela que vous pouvez obtenir de bons chronos."

Et l'Espagnol de conclure : "C’est un circuit où nos adversaires sont toujours très rapides, mais de toute façon, je pense que nous serons en mesure d’être compétitif si nous travaillons bien à partir de vendredi matin."

