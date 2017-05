Johann Zarco (Yamaha Tech3) : "Le podium est notre objectif principal"

Johann Zarco (Yamaha Tech3) se sait très attendu par le public du Grand Prix de France, ce week-end. Il a suscité un énorme engouement par ses résultats exceptionnels pour un débutant dans une équipe satellite, et il est prêt à y répondre, après un abandon au Qatar, des cinquièmes places aux Etats-Unis d'Amérique et en Argentine, et une quatrième place en Espagne.

En pleine progression, il voit plus haut, malgré une pression sans précédent. "Je suis enthousiaste à l'idée de courir à domicile, car le début de saison a été superbe jusqu'à présent avec l'équipe Yamaha Tech3", a-t-il dit. "Je pense que les fans français attendent beaucoup de moi et de ce rendez-vous. Il y a de la pression, mais j'ai essayé de la gérer à la maison la semaine précédant le Grand Prix durant laquelle je me suis reposé."

"Les trois premiers tracés sur lesquels nous nous sommes rendus sont bien plus importants que celui du Mans ; le Circuit Bugatti est petit, comme celui de Jerez de la Frontera. En outre, sachant que j'avais un bon feeling en Espagne, je peux en avoir un excellent en France. Je me battrai pour les meilleures places et, si possible, le Top 3, car je n'ai de cesse de me rapprocher du podium, lequel est notre objectif principal. J'aspire à réaliser une course solide et lutter pour le podium afin de rendre l'équipe Tech3, tous les Français et moi heureux", a-t-il conclu.

Le dernier Français vu sur le podium en MotoGP est Randy De Puniet, au Grand Prix de Grande-Bretagne 2009.