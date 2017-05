Jorge Lorenzo (Ducati Team) : "Nous avons besoin d'un changement radical sur le set up"

Jorge Lorenzo (Ducati Team) s'élancera de la seizième position du Grand Prix de France à 14h00 et c'est un résultat plutôt logique si on jette un œil à ses résultats lors des séances d'essais libres. En effet, que ce soit vendredi ou samedi, l'Espagnol n'a jamais réussi à faire mieux que 15e.

Vidéo - Viñales remporte son duel contre Rossi pour la pole 02:04

Une situation délicate mais pas désespérée, à condition du moins de trouver la parade. "En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas si mal que ça, mais nous avons besoin d'un changement radical sur le set up pour le warm up", a-t-il exposé. "J'ai juste besoin de plus de temps, surtout sur une piste compliquée comme celle-ci et aussi différente que celle de Jerez. Je vais m'élancer de derrière et je vais devoir faire attention, ne pas faire de folies mais en même temps, essayer de gagner des positions."

"Miller est l'un des pilotes qui a le moins la conscience des risques"

Mais comme les mauvaises nouvelles viennent rarement seules, ce mauvais weekend s'est également prolongé en commission de sécurité où il a eu une altercation avec Jack Miller (Honda VDS) au sujet du nouveau pneu Michelin. Il n'avait donc aucune raison de se montrer mesuré au moment où on lui parlait de la chute de Miller.

"Mon opinion sur Miller est négative", a-t-il dit. "Vendredi, il m'a répondu grossièrement. Il m'a dit essentiellement de me mettre mon avis dans le cul. Personne ne peut se comporter comme ça avec quelqu'un d'autre et encore moins avec un quintuple champion du monde. Aujourd'hui, il a eu énormément de chance, c'était un accident semblable à ce qui est arrivé à Marquez au Mugello en 2013. À mon avis, Miller est l'un des pilotes qui a le moins la conscience des risques, les dangers que l'on courre en moto."

Vidéo - Chute monumentale et miracle pour Jack Miller au Mans 00:42

Retrouvez plus d’articles sur GP-inside