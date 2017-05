Libres 1 : Jack Miller (Honda) devant, Johann Zarco (Yamaha) 3e

Sur le genre de piste humide qu'il affectionne, Jack Miller (Honda MVDS) a signé vendredi le meilleur temps des essais libres 1 du Grand Prix de France, sur le circuit Bugatti au Mans.

Fidèle à sa réputation d'équilibriste, l'Australien n'a pas hésité à passer des pneus "tendre" pour fixer le meilleur chrono en toute fin de séance, en 1'37"467.

Vainqueur à Assen en 2016 dans des conditions délicates, Jack Miller a devancé le triple champion du monde espagnol Marc Marquez (Honda HRC) de 1'288 et le débutant Français Johann Zarco (Yamaha Tech3) de 1"781.

Les deux autres Français engagés, Loris Baz (Ducati Avintia) et Sylvain Giuintoli (Team Suzuki) ont réussi les 5e et 20e temps, à respectivement 1"960 et 5"424.

Au cours de cette séance où la majorité des pilotes sont restés prudents, aucune chute n'a été enregistrée.