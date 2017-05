Regardez en direct vidéo le GP de France et la saison MotoGP sur Eurosport Player

Le MotoGP 2017 a livré quatre premiers Grands Prix riches en action et en suspense avec des victoires de Maverick Viñales (Yamaha), Marc Marquez et Dani Pedrosa (Honda), des podiums de Valentino Rossi (Yamaha), leader du championnat du monde, et le Français Johann Zarco (Yamaha) a fait des débuts sensationnels avec trois arrivées dans le Top 5.

Sur le superbe circuit du Mans, la 5e manche promet d'être animée ce week-end dans les catégories MotoGP, Moto2 et Moto3.

Calendrier de la saison

26 mars : Qatar (Losail)

9 avril : Argentine (Termas de Rio Hondo)

23 avril : Amériques (Austin)

7 mai : Espagne (Jerez de la Frontera)

21 mai : France (Le Mans)

4 juin : Italie (Mugello)

11 juin : Catalogne (Montmelo)

25 juin : Pays-Bas (Assen)

2 juillet : Allemagne (Sachsenring)

6 août : République tchèque (Brno)

13 août : Autriche (Spielberg)

27 août : Grande-Bretagne (Silverstone)

10 septembre : Saint-Marin (Misano)

24 septembre : Aragon (Alcaniz)

15 octobre : Japon (Motegi)

22 octobre : Australie (Phillip Island)

29 octobre : Malaisie (Sepang)

12 novembre : Valence (Cheste)