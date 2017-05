Sylvain Guintoli remplacera Alex Rins chez Suzuki au Grand Prix de France

C'est désormais officiel : Sylvain Guintoli remplacera l'Espagnol Alex Rins, blessé lors des essais libres 3 du Grand Prix des Amériques, lors du Grand Prix de France MotoGP, disputé les 19, 20 et 21 mai.

Le champion du monde de Superbike en 2014, actuel pilote Suzuki en championnat britannique, effectuera ainsi son retour dans une catégorie où il a couru en 2007 et 2008.

"Avant tout j'aimerais remercier Suzuki pour l'opportunité qu'il me donne", a réagi le Français de 34 ans. "Je suis très excité à l'idée de pouvoir piloter devant mon public français, cette GSX-RR qui est une des motos les plus rapides au monde. Ce Grand Prix de France au Mans me rappelle beaucoup de souvenirs… Je me souviens notamment d'avoir mené cette course durant quelques tours en 2007."

"Le challenge s'annonce difficile", a-t-il poursuivi. "Il va falloir m'adapter à ce puissant prototype de MotoGP, ainsi qu'aux pneus Michelin, mais l'objectif est de profiter à fond de cette expérience et de donner le maximum pour l'équipe Suzuki Ecstar."

Sylvain Guintoli découvrira la machine d'Andrea Iannone (Team Suzuki) lors du test organisé mardi à Jerez de la Frontera.