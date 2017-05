Valentino Rossi (Yamaha Factory) : "Je me sentais bien sur la moto, je ne comprends pas"

Valentino Rossi a connu une énorme désillusion, dimanche au Mans. Il restait deux virages dans le Grand Prix de France et il se rapprochait du leader, son coéquipier de Yamaha Factory, Maverick Viñales, dans le but de préparer une attaque dans le dernier virage. Tout s'est fini par le plus mauvais des scenarios pour lui, sur un décrochage de l'arrière de sa M1 qui l'a mené dans les graviers. Sans rémission puisque ses efforts pour se remettre en selle ont été vains.

Vidéo - Dernier tour de folie au Mans : Passé par Vinales avant de chuter, Rossi a tout perdu 02:21

"C'est dommage, car c'était probablement mon meilleur week-end depuis le début de la saison", a regretté le septuple champion du monde de la catégorie. "Dès vendredi je m'étais montré compétitif - y compris sur le mouillé - et ce dimanche je l'étais particulièrement. Même si le rythme était élevé, je me sentais bien sur la moto, j'avais un bon feeling. En fin de course j'ai donc essayé d'attaquer."

"Habituellement, il faut faire attention à l'avant"

"Malheureusement dans le dernier tour, j'ai tiré un peu large au Garage vert ce qui a permis à Maverick de repasser", a-t-il poursuivi. "Mais il restait très proche et je savais que j'étais rapide dans le dernier secteur, autrement dit qu'il y avait encore un espoir."

Après l'arrivée, la perplexité l'emportait sur les raisons du décrochage. "Nous ne comprenons sincèrement pas ce qui s'est passé. Habituellement, il faut faire attention à l'avant, mais ici j'ai perdu l'arrière. Toujours est-il que j'ai commis une erreur et c'est ainsi", a-t-il dit.

A l'heure des comptes, l'addition est salée. L'as de Tavullia était le seul des candidats au titre à ne pas avoir abandonné, et ce premier "zéro" lui faire perdre la première place au profit de Maverick Viñales, et même la deuxième, nouvellement propriété de Dani Pedrosa (Honda HRC).