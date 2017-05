Valentino Rossi (Yamaha Factory) : "Zarco peut se battre pour la victoire"

Valentino Rossi (Yamaha Factory) a retrouvé le goût de la lutte sur le tour chrono. Jamais il n'était passé cette saison aussi près de la pole position qu'au circuit Bugatti, du samedi après-midi. En bagarre avec son coéquipier Maverick Viñales, l'Italien est passé à 0"106 de la tête de grille du Grand Prix de France mais il ne retient que le positif de son expérience. Et se montre impatient d'en découdre dimanche.

Vidéo - Viñales remporte son duel contre Rossi pour la pole 02:04

"Je suis ravi de partir de la première ligne", s'est-il exclamé. "On semble être au point sur ce nouveau revêtement et les pneus réagissent bien. Finir aussi près de la pole position c'est toujours dommage, surtout que je pensais pouvoir faire mieux. C'est important d'être en tête du championnat, mais je prends les choses, essais après essais, virage après virage. C'est évident que pour Maverick, l'équipe et moi-même il est important de réaliser une bonne course après le mauvais résultat d'ensemble à Jerez. Et aussi pour Nicky (Hayden) et sa famille. C'est tout ce qu'on peut faire pour lui."

Vidéo - Rossi inquiet pour Hayden : "La situation est délicate, c'est une très mauvaise nouvelle" 01:31

"Les débuts de Zarco sont un peu une surprise même si tout le monde s'attendait à ce qu'il soit rapide vu ses deux titres de champion en Moto2. Il est toujours à l'attaque, et va très vite. Il a aussi un super rythme tout au long de la course, donc je pense qu'il peut se battre pour la victoire ou le podium", a-t-il conclu.