MOTO2 - Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) meilleur temps des essais libres 1 à Brno

Même si le titre de la catégorie intermédiaire semble promis à Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS), Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) a encore un coup à jouer au championnat. Ce vendredi, le Portugais a excellé sur la piste mouillée de Brno. En 2'15"724, le protégé d'Aki Ajo a repoussé Simone Corsi (Speed Up Racing) à 408 millièmes et Xavi Vierge (Tech 3 Racing) à 504 millièmes. Morbidelli a chuté et a décroché le 12e temps.