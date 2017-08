MOTO2 - Thomas Lüthi (CarXpert Interwetten) remporte le Grand Prix de République tchèque

Thomas Lüthi (CarXpert Interwetten) ne pouvait envisager plus belle reprise. Ce dimanche, le Suisse a tiré tous les profits d'une course interrompue par la pluie pour remporter le Grand Prix de République tchèque. Ce succès, couplé à la contre-performance de Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS), huitième, a complètement relancé la course au titre. Et, Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) et Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), qui ont complété le podium, sont toujours dans le coup.

On n'a certainement pas attendu cette cuvée pour le savoir. Lüthi est un opportuniste. Et il l'a encore démontré à Brno. Douzième sur la grille, incapable d'accrocher le bon wagon en début de course, l'ancien rival de Johann Zarco a béni le ciel lorsqu'au septième tour, la pluie a contraint les commissaires à agiter les drapeaux rouges. Elancé septième au second départ, le pilote de Frédéric Corminboeuf a bondi pour prendre la tête de course dès le premier virage. Pour ne plus jamais la lâcher.

Plus d'infos à suivre...