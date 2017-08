MOTOGP - Andrea Dovizioso (Ducati Team) meilleur temps des essais libres 2 à Brno

Ducati aurait probablement aimé voir Jorge Lorenzo en haut de la fiche des temps, ce vendredi après-midi. Mais c'est pourtant son voisin de box, Andrea Dovizioso, qui a décroché le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de République tchèque, sans utiliser le nouveau carénage monté sur la machine de l'Espagnol. La marque de Borgo Panigale a dominé la fin de séance, plaçant quatre de ses pilotes aux six premières places. Jonas Folger, deuxième, et Johann Zarco, quatrième, ont permis à Yamaha Tech3 de rester aux avant-postes.

S'il veut rester dans la course au titre, "Dovi" n'aura pas d'autres choix : il devra, assurément, réussir des coups, même sur des circuits comme celui de Brno, défavorables à la monstrueuse GP17 et sa puissance canonesque. La firme italienne ne s'est plus imposée en Moravie depuis 2007, et a donc choisi cette épreuve pour dévoiler un nouveau kit aérodynamique, chargé d'apporter des bénéfices similaires à ceux conférés par les ailerons utilisés la saison dernière avant d'être interdits.

Lorenzo, seul pilote à tester cette nouveauté, n'a probablement pas effectué assez de tours pour en tirer le meilleur résultat, le Majorquin ayant échoué au quinzième rang, juste derrière Valentino Rossi (Yamaha Factory). Et Dovizioso n'en a pas eu besoin pour établir la nouvelle référence en 1'56"332, repoussant Folger à 0"398 et Danilo Petrucci (Ducati Pramac) à 0"419. Auteur du meilleur temps matinal, Zarco a gardé le rythme à 0"530. Marc Marquez (Honda HRC) et Maverick Viñales (Yamaha Factory) ont cravaché, aux dixième et onzième rangs respectifs. Le champion du monde en titre s'offrant, en prime, quelques belles frayeurs.